El proceso médico que debe seguir la hija de Anabel Pantoja fuera del hospital

Después de casi tres semanas ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguezrecibió el alta este lunes 27 de enero. Han sido 18 días de angustia que fueron cobrando cada vez más optimismo hasta que finalmente han podido regresar a casa con su pequeña en brazos. “Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Solo queríamos de verdad de corazón agradecer todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días. La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener salud y vivir. Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros te quiero”, escribía feliz la influencer al anunciar que Alma había recibido el alta hospitalaria.

Ahora bien, no ha terminado su lucha y continuará acudiendo con regularidad al hospital para seguir bajo observación. Así lo ha querido dar a entender primero Belén Esteban. Al ser interrogada por María Patiño en ‘Ni que fuéramos Shhh’, le preguntó por qué piden que se siga rezando por la pequeña si ya ha recibido el alta: “Es que a la niña… esto no sé si lo podré decir… pero tendrá que tener un seguimiento. Pero que no voy a decir nada”. Estaba incómoda y no quería entrar a valorar la salud de una menor, por lo que emplazaba a que fuesen sus padres quienes recogieran el testigo y dijesen lo que consideraban oportuno. Pero Kiko Hernández, como padre, conoce muy bien lo que es estar preocupado por una hija ingresada en el hospital, como así confesó hace unos días en el mismo plató. La suya estuvo tres meses en la UCI.

Pero, teniendo en cuenta el caso de la hija de Anabel Pantoja, Kiko Hernández también entiende que queda por delante un largo proceso hasta poder decir que se ha recuperado al fin. “Cuando pasas un proceso así largo de hospital con un niño, tiene que haber un montón de revisiones. Esto no se acaba aquí, esto no es ole ya estamos en casa y ya está”, explicaba el colaborador, mientras que Patiño le recuerda que la pequeña ya ha recibido el alta. A esto le responde subrayando que sabe de lo que habla: “sí, y a la mía también le dieron el alta, pero luego tienes que hacer un montón de revisiones. Tienes que llevarla cada cierto tiempo para ver cómo va, tienes que ver cómo empiezan a gatear, cómo empiezan a hablar… todo ese proceso y ese seguimiento lo va a tener que vivir Anabel, porque ha ocurrido siendo muy pequeñita la niña. Pero vamos, como todos los niños que pasan durante mucho tiempo en un hospital cuando son muy pequeñitos”.

Kiko Hernández Gtres

María Patiño dice conocer caso de otros niños que han llegado a estar “cinco o seis meses en la incubadora”. Pero quiere mantenerse positiva, pues así se ha mostrado la evolución de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Algo en lo que la presentadora ya confiaba, como así se lo hizo saber a Belén Esteban: “Ya te lo dije, que los bebés son muy fuertes, pero ostras, yo creía que iba mucho más para largo, de verdad. No sé, como un mes o mes y medio, pero claro, que no soy médico y son cosas mías de mi cabeza”.