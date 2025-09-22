Isa Pantoja se sincera sobre su vuelta al trabajo tras el nacimiento de su hijo Cairo: "Estoy derrotada"

Isa Pantoja ha vuelto al trabajo tras dar a luz a su hijo Cairo. La hija de la tonadillera y Asraf Beno comenzaron la semana pasada las grabaciones de "Deco Masters", un reality de reformas en el que participan en pareja junto a otros famosos como Mar Flores y Carlo Costanzia. Tras sus primeros días rodando, la televisiva se ha sincerado con todos sus seguidores sobre cómo está llevando su vuelta a la pequeña pantalla.

Inmersa en las grabaciones

"Estoy derrotada. Esta semana ha sido de trabajo constante. He cargado mi batería para seguir dando lo mejor de mí y sobre todo, aprender", ha declarado la joven en un primer story de Instagram, haciendo un balance de sus primeros días de grabación.

Isa Pantoja seguirá ligada a RTVE junto a Asraf Beno RTVE

A continuación, Isa Pantoja ha revelado en su siguiente historia el problema de salud que arrastra desde que comenzó a grabar "Deco Masters". "Solo mis compañeros lo entenderán", ha escrito la hermana de Kiko Rivera junto a una fotografía en la que aparece con un montón de pelo en su mano tras cepillarse la melena.

Exprimiendo al máximo su tiempo libre con su bebé, ha compartido un emotivo vídeo durmiendo a su hijo Cairo, de tan solo 3 meses. "Estas horas valen oro", ha añadido la hija de Isa Pantoja.

Vuelta al trabajo

El 22 de junio nació Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno. Después de disfrutar de su primer verano como familia de cuatro, la hija de la tonadillera ha vuelto al trabajo con un proyecto de lo más emocionante junto a su esposo. Por primera vez, el matrimonio participa como pareja en un reality en el que competirán por ser los mejores en el mundo de las reformas.