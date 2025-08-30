Isa Pantoja rompe su silencio sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales y deja clara su postura

La revista “Semana” publicaba este miércoles una de las noticias más inesperadas de la crónica social. Irene Rosales y Kiko Rivera han puesto fin a su relación tras años de matrimonio y dos hijas en común, una decisión que habrían tomado de mutuo acuerdo. La ruptura parece haberse producido en buen término y los protagonistas aseguran que no hay terceras personas implicadas, desmiento así cualquier rumor de infidelidad por parte del DJ, con antecedentes en este sentido.

“Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie”, dijo Rivera en un comunicado que hizo público tras conocerse su divorcio.

La separación se produce en un momento de máximo distanciamiento con su familia. La relación con su madre, Isabel Pantoja, es nula desde hace años; y el vínculo con su hermana, Isa Pantoja, se rompió a consecuencia de las declaraciones que vertió sobre ella en platós y revistas del corazón.

Por eso no sorprende el total desinterés que Isa Pantoja muestra ante la ruptura de su hermano y su cuñada, un divorcio que afecta de lleno a sus sobrinas pequeñas pero que a ella no le quita el sueño. “Paso de todo esto”, ha comentado la influencer al periodista Javier de Hoyos sobre la separación, tal y como él mismo ha revelado en el programa “D Corazón”.

Isa Pantoja en "La familia de la tele" RTVE

El anuncio de la ruptura ha coincidido con las vacaciones de Isa Pantoja y su marido, Asraf Beno, en Tánger. El matrimonio está disfrutando de un dulce momento tras el nacimiento de su primer hijo en común, el pequeño Cairo, y nada ni nadie les arruinará su momento. Mucho menos, una separación totalmente ajena a ellos.

Mientras, las habladurías, teorías e hipótesis que giran en torno al divorcio de Rivera y Rosales siguen acaparando las tertulias de televisión y las páginas del couché. Por más que el DJ y su ex aseguren que no hay nada turbio tras su decisión, hay quien se empeña en defender lo contrario.

Desde el vespertino “TardeAR”, sin ir más lejos, dejaron caer que Rosales podría haber pasado página poco después de conocerse su divorcio, amparándose en unas imágenes que llegaron a su redacción es la que aparece acompañada de un atractivo hombre.

!A la par que nos enteramos de su separación, a este programa nos han llegado unas imágenes de Irene Rosales con un chico en una velada compartiendo mesa y mantel”, aseguró Verónica Dulanto, que recalcó que “el chico es muy guapete”.