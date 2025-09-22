La relación de Andy y Lucas, en el punto de mira: "No se hablan"

El dúo musical Andy y Lucas está a punto de disolverse. Después de más de 20 años encima de los escenarios, los gaditanos afrontan sus últimos conciertos de su gira de despedida, "Nuestros últimos acordes". Será el próximo 10 de octubre cuando el grupo se despida en el Palacio Vistalegre de Madrid y cierren esta etapa para siempre.

Su relación, en boca de todos

Lucas González protagoniza la última entrega de "Me quedo conmigo" de Mediaset Infinity. En el programa, el cantante se sincera sobre algunos de los aspectos de su vida, desde su nariz hasta la muerte de su hermano. Además, habla sin tapujos sobre su compañero Andy. "Hay que tener una disciplina y a lo mejor no la tiene", declaraba Lucas.

Fue Marta Riesco la que dio la exclusiva de la nueva etapa de Andy en solitario en "No somos nadie". Este fin de semana, desde el programa "Fiesta" han arrojado nuevos datos sobre la actual relación del dúo. Según Saúl Ortiz, Andy "ha grabado no solo un single, sino dos temas. Es más que probable que veamos sus primeras actuaciones en el primer trimestre de 2026". "Me consta que la situación entre Andy y Lucas no está bien. A mí lo que me consta es que, efectivamente, Andy y Lucas en este momento no se hablan, que este pasado fin de semana tuvieron una bronca bastante fuerte. No es la primera que han tenido, ya sabéis que hace unos meses tuvieron una, que lo contamos", ha explicado el colaborador en el programa de Telecinco.

Andy y Lucas Gtres

Por su parte, Kike Calleja arrojaba más datos sobre la actual situación del dúo. Según el periodista, Lucas "no tenía ni idea de esta noticia. Dice que Andy estaría en todo su derecho de hacerlo, porque al final se van a separar y él tiene que seguir su camino y y Lucas el suyo". "Dice Lucas: 'Es más, si saca el disco y hace un concierto, el primero que voy a estar ahí apoyándole voy a ser yo'", añadía el colaborador tras ponerse en contacto con González.

''Es cierto que no quiere tampoco que haya ninguna información que pueda enturbiar los cuatro conciertos que les quedan. no queremos que haya ningún mal rollo entre nosotros, estar tensos y, sobre todo, que al fin el final de nuestra carrera juntos a día de hoy sea un titular polémico", ha declarado Kike Calleja en boca de Lucas.

Úlimos conciertos

El dúo afronta sus últimos conciertos de "Nuestros últimos acordes", su gira de despedida. El próximo 10 de octubre Andy y Lucas se despedirán de sus fans para siempre en el Palacio Vistalegre de Madrid y comenzarán una nueva etapa en solitario. El grupo cierra esta etapa por todo lo alto después de más de un año y medio después de anunciar la disolución del dúo.