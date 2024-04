Isabel Pantoja, incrédula ante la presunta venganza de Julián Muñoz

Desde el entorno de Isabel Pantoja nos llega la convicción de la tonadillera de que "no le tiene el menor miedo a Julián Muñoz, es más, tiene prohibido que le hagamos el más mínimo comentario sobre ese señor. Aquella historia es agua pasada y la considera un borrón en su vida. Ni se le ocurre pensar que su ex tenga papeles comprometedores contra ella, y eso de que prepara una venganza le suena a chino. Ahora pasa por un buen momento profesional y no desea que nadie interfiera en su recuperada carrera artística. Está muy centrada en sus próximos conciertos y no quiere saber nada de Julián".

Su actitud hacia el que fuera alcalde de Marbella es muy distinta ya a la de Mayte Zaldívar, madre de las hijas de Muñoz, quien se está volcando en cuerpo y alma con el hombre que tanto le hizo sufrir y con el que selló la paz hace tiempo.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en una imagen de archivo La Razón ©GTRESONLINE

Dicen que, de existir esas "memorias" que podrían hacer mucho daño a Isabel, sería Mayte la depositaria de los documentos y los apuntes que, presuntamente, habría juntado el hoy enfermo de cáncer. Una especia de diario en el que explica los pormenores de sus problemas judiciales, su paso por la cárcel y el papel que jugó la Pantoja en esta turbia historia.

Julián calla, oculta sus intenciones, intenta llevar lo mejor posible ese "cáncer galopante", que fue como él lo calificó, que le trae por el camino de la amargura. Su vida es ahora muy sencilla, arropado por Mayte y sus dos hijas. Sale poco de casa, y cuando lo hace se le ve mucho más delgado y con problemas de movimiento.

Ya no va a la iglesia cercana a su domicilio marbellí a ayudar en el cuidado del jardín y en poner en orden el archivo de la parroquia. Su delicado estado de salud le impide grandes esfuerzos. La última vez que habló con un periodista de La Razón se quejó de que "no me dejan tranquilo, es que ni se apiadan de un hombre enfermo", refiriéndose al acoso mediático.