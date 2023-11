Isabel Pantoja rompe con su hermano Juan: le expulsa de su casa para ponerla a la venta

Isabel Pantoja ha decidido tirar de la manta y dejar de proteger bajo su amparo a aquellos que no le hacen bien. Esto pasa por acrecentar aún más la distancia que le separa de sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, a los que ni tan siquiera quiere cerca cuando muera, pues ya les ha prohibido estar en el futurible tanatorio y su funeral. También les ha desheredado y tan solo les dejará lo mínimo establecido por ley, la legítima. Pero no es el único miembro del clan Pantoja que ha sufrido las consecuencias de su arrebato. También su hermano Juan ha sido víctima de esta limpieza realizada en su entorno, con el que incluso ha protagonizado una tensa discusión que ha precipitado su expulsión de su propio hogar.

La cantante está acosada por las deudas y no quiere vivir más amenazada por Hacienda. No quiere que cada vez que abre su cuenta corriente los números rojos la sorprenda, de ahí que se haya propuesto ponerse al día con los 1,4 millones de euros que aún debería. “Hay un pacto con Hacienda para que se resuelva esta historia. Pantoja quiere trabajar, porque es su única manera de resolver sus deudas”, mantienen. Con esta premisa, ha utilizado sus próximos conciertos agendados a modo de aval como pago de lo que debe. Pero no es la única fuente de ingresos, pues también piensa echar a su hermano de su casa para ponerla a la venta.

Así lo ha asegurado en la mañana de este jueves el periodista Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’: “Isabel Pantoja le ha dicho a su hermano Juan que tiene que abandonar el piso de Sevilla en diciembre, donde él vive con su novia, porque quiere venderlo en enero. Eso no ha sentado nada bien a Juan, con quien ahora mismo no tiene relación”. La cantante ha roto con otro miembro de su familia en su afán de solventar sus problemas económicos. Ya no le importa quién sufra las consecuencias de sus decisiones, pues considera que el resto ha demostrado no estar a su lado cuando más lo necesita. “Se ha cansado. Está harta”, afirman.

De hecho, aunque se ha comentado que Isabel Pantoja sufrió un auténtico calvario al toparse con las fotos de la boda de su hija con Asraf Beno, lo cierto es que no se arrepiente de no haber asistido. Su relación con su hija hace aguas desde hace meses, no se hablan y no consideraba oportuno estar a su lado en su gran día. Se dijo que sí, que le dolía no haber estado presente de alguna forma, aunque no fuese físicamente, aunque ahora Antonio Rossi se muestra tajante al afirmar que “tiene la decisión muy clara: no se arrepiente de no haber ido a la boda. Tiene cero interés y ni siquiera ha visto las fotos”, dice el periodista en contra de lo comentado anteriormente por sus compañeros de cadena.