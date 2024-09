Ivonne Reyes entrevista a Carlitos Páez, superviviente del accidente de los Andes: "Cuando llegué de la cordillera empecé a llorar y no paré nunca más" (II)

Ivonne Reyes estrena una nueva entrega de su podcast en LA RAZÓN "La Mirada de Ivonne", en el que acerca al público a la vida personal y profesional de la presentadora. A lo largo de cada capítulo, la comunicadora trata de diferentes temáticas como el amor, la maternidad o la alimentación saludable, entre otros temas de cuidado personal y psicología.

El pasado 12 de julio se estrenó el primer episodio, "La importancia del descanso", en el que Ivonne Reyes relató algunos de los momentos más complicados de su vida, como cuando casi pierde la vida por culpa de una infección. A sus 56 años, la presentadora ha sufrido una gran transformación personal y laboral hasta llegar a donde está, tomando conciencia de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y descansar cuando nos lo pide.

En los siguientes episodios, Ivonne Reyes contó con diferentes especialistas en las relaciones de pareja y el amor, como la psicóloga Sonia Cervantes o la "coach love" Julieta Romero, experta "match maker". A lo largo de estas charlas, la presentadora profundizó con sus invitadas en diferentes temáticas como la seducción, la atracción o en las conductas de los narcisistas en las relaciones de pareja.

El pasado 6 de septiembre, Ivonne Reyes publicó la primera parte de una entrevista a un invitado de primera categoría, Carlitos Páez, uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes. En este quinto episodio, ambos charlaron sobre lo que ocurrió aquellos 72 días en mitad de la montaña hasta que fueron rescatados. "No lo puedo llamar ni tragedia, porque al final lo que triunfó fue la vida, o sea tengo que verle el lado positivo a la vida, ni tampoco una bendición, porque murieron muchos. Creo que es una experiencia del ser humano común y nos tocó vivir una historia extraordinaria".

Ahora, en esta segunda parte de la entrevista, Carlitos Páez relata cómo vivió la tragedia después de ser rescatados y cómo gestionó sus emociones. "¿Lloraste mucho?", pregunta Ivonne. "No en la cordillera, cuando llegué a la civilización. En la cordillera no tuve la oportunidad de llorar pero cuando llegué acá, en una misa que hubo a raíz del tema nuestro, empecé a llorar y no paré nunca más. Es como que contienes tú mismo, habían pasado muchas y muchas veces incluso me emociono en las conferencias después de 51 años", desvela Carlitos Páez.