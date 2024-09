Ivonne Reyes entrevista a Elena Tablada: "Si hubiese respeto no existirían ni los feministas ni los machistas"

Ivonne Reyes estrena una nueva entrega de su podcast en LA RAZÓN "La Mirada de Ivonne", en el que acerca al público a la vida personal y profesional de la presentadora. A lo largo de cada capítulo, la comunicadora trata de diferentes temáticas como el amor, la maternidad o la alimentación saludable, entre otros temas de cuidado personal y psicología.

En los primeros episodios, la presentadora se ha rodeado de buenos amigos y personalidades de renombre de las temáticas en las que se ha profundizado, como la psicóloga Sonia Cervantes o la "match lover" Julieta Romero.

Después del parón de vacaciones de verano, Ivonne Reyes ha regresado por todo lo alto con invitados de primer nivel como Carlitos Páez, supervivientes de la tragedia de los Andes, o Felipe González Otaño, el actor que interpreta a Paéz en la película "La sociedad de la nieve".

Esta semana, la presentadora ha contado con Elena Tablada, una de las personalidades más mediáticas de nuestro país y protagonista indiscutible de la actualidad desde que ganó el juicio por la custodia de su hija a Javier Ungría, su exmarido. Hace unas semanas, la cubana volvió a acaparar todos los titulares de la crónica social después de contarse su historia en televisión y ahora, Elena Tablada se sienta en nuestro plató de LA RAZÓN para desvelar nuevos detalles aún desconocidos de su currículum sentimental y otros temas como el feminismo.

Sobre este asunto y en materias de igualdad y sororidad entre mujeres, la diseñadora cubana tiene una postura muy clara. "Yo me he sentido más apoyada por hombres que por mujeres y desde pequeñita he tenido más amigos hombres que mujeres. No voy a generalizar ni nada porque yo soy muy respetuosa y la gente que quiera ser feminista que lo sea y la que quiera ser machista que lo sea, yo soy como soy, y lo demás no me importa. Cada uno es como es y hay que respetarlo. Si hubiese respeto no existirían ni los feministas ni los machistas, partiendo de esta base. Creo que la sociedad está cubierta por este aceite bastante hipócrita y a mí, por ejemplo, son las mujeres las que me hacen bullying ."