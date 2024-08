Ivonne Reyes, sin tapujos, se sincera sobre su historial amoroso: "Parejas muy agraciadas no he tenido"

Ivonne Reyes se estrena en el mundo del podcasting con "La Mirada de Ivonne", un nuevo programa que promete acercar al público a la vida personal y profesional de la presentadora. A lo largo de cada capítulo, la comunicadora hablará de diferentes temáticas como el amor, la maternidad o la alimentación saludable, entre otros temas de cuidado personal y psicología.

El pasado 12 de julio se estrenó el primer episodio, "La importancia del descanso", en el que Ivonne Reyes relató algunos de los momentos más complicados de su vida, como cuando casi pierde la vida por culpa de una infección. A sus 56 años, la presentadora ha sufrido una gran transformación personal y laboral hasta llegar a donde está, tomando conciencia de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y descansar cuando nos lo pide.

En las dos últimas entregas, Ivonne Reyes, junto a la reconocida psicóloga Sonia Cervantes, analiza las conductas de los psicópatas narcisistas en el amor y las técnicas y patrones que siguen y utilizan para embaucar a sus conquistas, animando a las víctimas a pedir ayudar profesional si lo necesitan.

Este viernes 2 de agosto ya está disponible el cuarto episodio de "La mirada de Ivonne" y último de la temporada, "Claves para triunfar en el amor". En esta nueva entrega, Ivonne Reyes se sincera sobre las relaciones sentimentales y de lo diferentes que son según la edad, además de otros puntos importantes a la hora de ligar, como la seducción. Junto a la "coach love" Julieta Romero, experta en el amor y "match maker", la presentadora desvela en primera persona algunos detalles desconocidos de su currículum sentimental.

"Particularmente, tengo que confesar que yo parejas muy agraciadas no he tenido. Físicamente hablado es como "wow, qué adonis tienes", ¿no? Una persona con la que estuve mucho tiempo y que fue mi pareja, apenas le vi y yo decía "es como los dibujos animados, qué bello, es espectacular", y fue como un "love match". Eso no me ha vuelto a pasar y no sé si eso se repite (en la vida de nuevo). Sí es verdad que, en las relaciones que he tenido serias, cuando me casé con mi marido y tuve otras dos relaciones serias largas, realmente no me gustaban al principio", revela Ivonne sobre su historial amoroso en el último episodio del podcast.