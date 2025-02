Jaime Ostos contraataca: presenta demanda y anuncia que escribirá sus propias memorias

En esta guerra sin cuartel que mantiene la familia Ostos, la última ficha, que no será la definitiva, la ha movido Jaime Ostos Jr., el que hijo que el torero tuvo con su primera mujer, Consuelo Alcalá. Anoche fue uno de los invitados en el programa "¡De viernes!" y relató el episodio que le llevó a urgencias esta semana después de un altercado con su hermano Jacobo. "Creía que iba a matarme. Me pega un puñetazo, me quita los teléfonos y me los tira a la cara".

Jaime Ostos y su hermano Jacobo Y ahora Sonsoles

Tras la entrevista, el agredido ha confirmado a Europa Press que tiene en mente escribir unas memorias, si bien ha aclarado que no serán unas memorias de revancha ni para responder a María Ángeles Grajal, “sino para aclarar muchas cosas". De paso, Jaime Ostos ha declarado que, después de obtener el parte de lesiones oportuno, ha presentado la demanda por agresión, dejando que sea la Justicia la que resuelva si hubo delito en el último rifirrafe.

La viuda del torero se ha reservado las últimas páginas de las memorias póstumas de Jaime Ostos para ofrecer su versión sobre las desavenencias familiares. Habla del funeral de su marido en Sevilla, arropada por familiares y amigos, para rendir homenaje a su marido en la Real Maestranza. "Iniciamos el paseíllo en la puerta de cuadrillas, portando la urna con sus cenizas, alternándonosla Gabriela, Jacobo, Gisela y yo. Su hijo Jaime Ostos jr. no acudió (tampoco estuvo en Madrid ni en Écija)".

La sentencia canónica de anulación del matrimonio de Jaime Ostos no prueba el maltrato larazon

Veinticuatro horas después, viajaron a Écija, su pueblo natal, para el funeral solemne en la parroquia de Santiago. "Al despedirme de Gabriela, le expresé mi deseo de que, cuando quisiera, viniera a casa a llevarse algunos recuerdos personales de su padre, pero pasaron meses sin tener noticias ni de ella, ni de su hermano Jaime, ni de Gisela". Se reencontraron el 20 de enero de 2024 en Écija, para la inauguración del monumento a Jaime Ostos. Al terminar el acto, se acercó a Gabriela y le reiteró la invitación. "Sí, allí hay muchas cosas de papá que me gustaría tener", le dijo.

Gabriela añadió que había que hablar de la herencia. "El patrimonio de tu padre lo recibisteis en vida tú y tu hermano cuando se separó de tu madre en 1969, y se legalizó posteriormente en 1972", le respondió. “Tu padre os dejó todo lo que tenía: casas, fincas, dinero, acciones en bancos, coches, obras de arte… Todo lo recibisteis y habéis vivido mucho tiempo de ello".

Jacobo intervino, según el relato de María Ángeles, en aquella conversación. "Debería darte vergüenza presumir ahora de padre cuando en vida lo denigraste públicamente en televisión, apoyando las mentiras de tu madre. Yo lo vi llorar en casa cuando tu madre lo llamó maltratador y tú confirmaste sus mentiras". Después de aquello, las disputas han ido en aumento y unos y otros aparecen en prensa y televisión. Jaime Ostos hijo llegó a decir que estaba dispuesto a pedir el ADN de Jacobo, "porque no es un Ostos".