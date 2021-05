Jairo Alonso, la anterior pareja de Isabel Díaz Ayuso

Alberto, de 45 años y residente en Madrid, poco más se sabe del hombre que parece haber conquistado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso y su nueva pareja han sido sorprendidos pasando unos días en Cala Comte, en San Antonio (Ibiza), según recoge hoy la prensa del corazón.

Esta es la tercera relación que se conoce de la presidenta. La primera fue su único matrimonio, ya que estuvo casada cuatro años, pero no se sabe quién fue su marido, ni si hoy día mantienen relación. No tuvieron hijos. Una de las tareas pendiente de Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso, en una imagen de Archivo

En 2016 comenzó su noviazgo con Jairo Alonso, tras un fortuito reencuentro en Sotillo de la Adrada, Ávila, el pueblo natal del padre de Díaz Ayuso, ya fallecido.

Desde el inicio de su relación, el estilista manifestó siempre su apoyo a la político, llegando incluso a publicar tuits donde dejaba claro el orgullo que sentía por ella. “Orgullo es lo que siento cada vez que te miro. Lo has conseguido a pesar de las millones de piedras que en tu camino pusieron. Nadie puede saber mejor que tú lo que es luchar contra todo y todos. Pero aún así nada pudo destruirte. Me siento muy orgullo de ti. Te admiro, Isabel Díaz Ayuso”, publicó, junto a una foto de ambos mirándose.

En un viaje a Panamá, en el verano de 2018, Jairo pidió matrimonio a Isabel y ella dijo ‘sí’. Sin embargo aquella historia de amor se truncó y no pudieron cumplir su sueño. Fue en noviembre del año pasado cuando la presidenta oficializó su separación de Alonso.

La desorbitada actividad laboral de la presidenta madrileña parece que fue el detonante de su separación tras casi cinco años de relación, según relataron entonces fuentes de su entorno.

Los planes de Ayuso de convertirse en madre

En un reportaje para Vanity Fair, Ayuso se declaró como una persona “muy familiar” que “siempre ha querido tener hijos”, pero su carácter “independiente” y su vocación le han obligado a posponer el momento. “Es cierto que tenerlos joven tiene muchos beneficios, aunque he conocido a padres con más edad y están encantados. No obstante no me lo puedo estar planteando siempre. Tengo poco tiempo para elegir, y si al final no los tengo me dedicaré a mis tres sobrinos, que para mí son como mis hijos”, manifestó al cumplir los 42. Quizá sea Alberto, su nueva pareja, la persona con la que cumpla sus planes de ser madre.

Por su parte Jairo Alonso sigue dedicado al estilismo capilar al tiempo que está involucrado en la creación en Madrid de una empresa de construcción. Se trata de la empresa VDR Construcciones, que ya tiene sede en Madrid, a pesar de su origen pamplonés.