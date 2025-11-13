Javier Ambrossi tiene una nueva ilusión, tras romper con Javier Calvo

El pasado martes 11, ¡HOLA! confirmaba lo que muchos ya intuían: Javier Ambrossi y Javier Calvo habían puesto fin a su relación sentimental después de trece años. Aunque la noticia se conociera ahora, la decisión se tomó hace meses, según fuentes cercanas a la pareja. La ruptura, lejos de romper los lazos profesionales, ha dejado intacta la complicidad creativa que ambos han cultivado durante más de una década.

La historia de amor de los Javis siempre ha sido intensa y pública, pero su separación, según revelan sus allegados, ha sido tan cordial como discreta. Ya en junio, durante su asistencia al Primavera Sound en Barcelona, se percibía que algo había cambiado: Javier Calvo brillaba sobre el escenario con su grupo, Raya Diplomática, mientras Ambrossi se movía entre amistades y compromisos profesionales. Desde entonces, ambos han seguido caminos distintos en lo personal, sin perder de vista la complicidad que les une en lo laboral.

Romances pasajeros

Javier Calvo, por su parte, ha experimentado romances pasajeros, como el breve idilio con una actriz de su nuevo proyecto cinematográfico, La bola negra, basado en una obra inacabada de Federico García Lorca y dirigido en colaboración con Ambrossi. Aunque el romance ya ha quedado en el pasado, no ha impedido que Calvo se mantenga creativo y entregado a la música y al cine.

Los Javis Gtres

En contraste, Javier Ambrossi vive un momento de ilusión renovada, tal y como adelantó Mamarazzis. Según fuentes de su círculo más cercano, el cineasta mantiene desde hace meses una relación incipiente con un técnico de la industria audiovisual. La discreción es máxima, pero sabemos que este nuevo afecto ya ha compartido espacios significativos de la vida de Ambrossi, como el chalet que él y Calvo adquirieron hace menos de dos años en las afueras de Madrid. Aún es pronto para poner etiquetas, pero la química es evidente.

A pesar de los cambios en su vida personal, la relación entre Ambrossi y Calvo sigue siendo ejemplar. No es casualidad que hace apenas unos días se les viera paseando por Madrid junto a Glenn Close, después de que la icónica actriz terminara de rodar sus escenas de La bola negra. “Hay muy buen rollo y la magia que tienen para dirigir sigue intacta”, confirman desde el equipo de rodaje. La película, que contará también con Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Antonio de la Torre y Guitarricadelafuente, se estrenará el próximo año y promete ser otro hito en la trayectoria de los Javis.

Mientras tanto, ambos siguen activos en otros proyectos con Summa Content, la productora que ha dado vida a series como Cardo, Superstar, Mariliendre o Vestidas de azul. Además, Ambrossi y Calvo impulsan la película Las malas, dirigida por Armando Bó y protagonizada por Karla Sofía Gascón, y Calvo continúa explorando su faceta musical con Raya Diplomática. En el plano creativo, los Javis no parecen tener intención de bajar el ritmo, demostrando que, aunque el amor cambie de forma, su talento permanece inquebrantable.