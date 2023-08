Javier Tudela sufre un calvario de dolores tras su operación: “Lo estoy pasando fatal”

Javier Tudela no lo está pasando nada bien en pleno verano. De hecho, lo está pasando fatal, como así mismo ha querido contar él a través de sus redes sociales. Este mismo lunes 31 de julio, el hijo de Makoke tuvo que ser operado para poner fin a los fuertes dolores que sufría en uno de sus pies, concretamente en el tobillo derecho. No podía llevar una vida normal desde hacía quizá demasiado tiempo, un mes, y es que el influencer ha tratado de convivir con el dolor incluso durante su paso por el reality ‘Vaya vacaciones’.

Javier Tudela Instagram

Pero finalmente tuvo que ser intervenido de algo que los profesionales consideran “nada común”. Se trataba de un esguince del ligamento colateral y rotura de la banda sagital radial con luxación cubital del tendón extensor del dedo gordo. En resumen, duelo y mucho. Pero quizá lo esté pasando ahora peor con la recuperación, que ya ha sido emplazada en su propia residencia en La Finquilla de Madrid. Al menos así parece a juzgar por las angustiosas palabras que transmite a sus seguidores, para que sean conocedores de su calvario.

En un primer momento, podría considerarse que Javier Tudela se encuentra plácidamente en el sofá bajo los inestimables cuidados de su gato. Sin embargo, el dolor parece superar sus propias fuerzas. “Me duele muchísimo el tobillo. Lo estoy pasando fatal. La venda me la quitan el martes siguiente”, comienza a relatar el propio empresario e influencer, que no quiere restar hierro al asunto frente a sus fans. “Me duele una barbaridad, pero espero de aquí a dos meses estar espectacular”, añade con positividad, aunque en su voz se evidencia que realmente está viviendo uno de los peores dolores de su vida.

Javier Tudela Instagram

Con todo ello, Javier Tudela se ha dejado mimar por sus seguidores, quienes le han brindado con mensajes de ánimo y fortaleza en tiempos complicados. Le desean una pronta recuperación y animan a su chica, Marina Romero, a que sea en estos momentos la mejor enfermera posible. También podrá calmar un poco disfrutando de los pequeños momentos que le ofrece el día a día junto a su hijo, del que se declara enamorado. Pero la feliz familia siempre estará en las mejores manos teniendo a Makoke en casa, que sin duda se desvivirá para que a su hijo no le falten comodidades para que este trance sea lo más llevadero posible.

Pero Javier Tudela sabe perfectamente que la operación podría no haber salido como se esperaba y que bien podría tener que ser intervenido en un futuro. Se desconoce aún si este primer intento es un éxito o no, ya que este tipo de operaciones son especialmente delicadas y más teniendo en cuenta que era “nada común”. Pero seguro que él pondrá todo de su parte para cumplir con las recomendaciones médicas y volver a la rutina lo antes posible. Ahora mismo ha debido aparcar su vida profesional casi por completo, aunque siempre le quedarán las redes sociales para continuar generando contenido.