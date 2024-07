Javier Ungría da la cara y se pronuncia sobre el contenido de los correos con Elena Tablada: "Hombre, es que solo faltaba. La niña es de los dos"

Javier Ungría ha dado un nuevo paso al frente a raíz de las últimas declaraciones de Elena Tablada en las que desvelaba el contenido del correo electrónico que había recibido por su parte tras conocer la resolución del juicio por la custodia de su hija.

Casi una semana después de conocer la noticia, el empresario ha asegurado que se encuentra "bien". "Yo me encuentro bien, bueno, me encuentro bien. Me gustaría estar mejor. No creo que nada tenga mucho que celebrar O sea, ya está. Lo importante es que esté bien ella. Y ya está", ha explicado.

Sobre el correo que recibió por parte de Elena Tablada sobre poder ver a su hija cuando quisiera, el exconcursante de "Supervivientes" ha sido muy claro: "Hombre, es que solo faltaba. La niña es de los dos. Yo eso no lo he hecho con ella porque cuando esté conmigo obviamente la puede ver. Se da por hecho".

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Muy tajante, también se ha pronunciado sobre los supuesto rumores sobre el informe del detective que podría haber presentado la diseñadora, uno de los detonantes por los que el juez habría fallado a su favor. "No ha jugado ninguna baza que yo sepa (...) Nada. Informes que hacen ver que yo soy un padre normal. Y ya está. O sea, ni se trató en el juicio. O sea, que no tiene mucha relevancia", ha señalado. Además, ha vuelto a reiterar que esta valorando recurrir la sentencia.

"Bueno, eso es lo que se ha establecido. Bueno, es que como no es definitivo, me imagino, hasta que no terminen los recursos y tal. Pero bueno", ha declarado sobre la manutención de la pequeña. Para él, lo más importante es el bienestar de su hija: "Yo también quiero que esté con su hermana. Pero también quiero que esté conmigo. O sea, yo no pido más días para mí. Pido los mismos días para mí. No... son... cada uno tiene su libreto".