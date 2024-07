Elena Tablada gana el juicio por la custodia de su hija a Javier Ungría: todos los detalles

Elena Tablada no puede estar más feliz. Después de una larga batalla judicial, este miércoles 17 de julio se ha conocido que la diseñadora ha ganado el juicio por la custodia de su hija Camila a Javier Ungría, su exmarido. Finalmente, la modelo ha obtenido la custodia total de la niña, gracias al "informe del detective privado y las pruebas presentadas", uno de los detonantes por los que la justicia ha fallado a favor de la cubana, según ha desvelad Aurelio Manzano.

Elena Tablada De viernes

"Quiero que mis niñas se críen juntas y con valores. Así llevo haciéndolo desde hace 13 años que me convertí en mamá. Pelear o batallar son palabras muy feas. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidarlas y protegerlas", declaró Elena Tablada en una de sus últimas entrevistas en "Y ahora Sonsoles". Por fin, la diseñadora puede respirar tranquila, sabiendo que ha ganado la batalla judicial en la que estaba inmersa de hace más de un año, juicio que se ha aplazado en unas cuantas ocasiones.

Primeras palabras de Elena Tablada

"Nunca llega una felicidad plena", ha asegurado Tablada en exclusiva en "Semana". A pesar de estar muy contenta por haber ganado el juicio, aún está pendiente de algunas cuentas pendientes que tiene con Ungría. Aunque ahora está muy feliz por haber conseguido que sus dos hijas crezcan juntas, no va a parar de luchar para que ambas "tengan la misma calidad de vida". "A ella le encantaría cerrar este capítulo, pero sabe que hay cosas en las que él no dará su brazo a torcer. Desea que el calvario termine", aseguran fuentes cercanas al anterior medio citado. Además de haber conseguido la custodia completa, también se ha fijado un mínimo de manutención" pero aún así, "ella no se siente victoriosa, la ganadora es Camila, su hija. Está convencida de que la decisión del juez es lo mejor para ella", explican a "Semana" estas fuentes.