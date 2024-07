Las horas más bajas de Javier Ungría tras perder el juicio contra Elena Tablada por la custodia de su hija

El pasado miércoles 17 de julio terminaba la larga batalla judicial de Elena Tablada y Javier Ungría. Después de más de un año de lucha, finalmente el juez le concedía la custodia completa de su hija pequeña Camila a la empresaria. Según explicó el periodista Aurelio Manzano, el "informe del detective privado y las pruebas presentadas" por la cubana fue el detonante para que fallasen a su favor.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

A pesar de que Elena Tablada ha conseguido su principal objetivo -que sus hijas vayan a crecer juntas-, la modelo no va a parar de luchar para que ambas "tengan la misma calidad de vida". "A ella le encantaría cerrar este capítulo, pero sabe que hay cosas en las que él no dará su brazo a torcer. Desea que el calvario termine", explican fuentes cercanas a la expareja a "Semana". Como ella misma dijo ayer al anterior medio citado, "nunca llega una felicidad plena". Aún así, está muy feliz por haber conseguido la custodia completa.

Primeras palabras de su abogada

"Creo que es una sentencia justa. Ajustada de derecho y ajustada a la situación que vive Camila y la relación de los padres y de la situación de los dos padres. No es solo que pase más tiempo con su hermana, que obviamente es beneficioso, pero son otras circunstancias también que hacen que lo mejor para Camila es que esté con Elena. Como en todos los acuerdos, cuando se enquista en un punto, ya no es posible haber acuerdo.

Había aquí un par de puntos enquistados que, por mucho que se hablaran, no se iba a aceptar, por un lado, o por el otro. Pero sí que es cierto que en los últimos meses Javier no estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo inicialmente", ha declaro la abogada de Elena, explicando la postura de Javier Ungría durante todo el proceso judicial.

Javier Ungría y Pedro García Aguado en 'Supervivientes 2024' Mediaset

Un duro golpe para el empresario

Mientras Elena Tablada celebra su victoria judicial, Javier Ungría ha recibido uno de los golpes más duros de su vida. Aunque la diseñadora no ha querido pronunciarse sobre el asunto y se ha limitado a dar un par de declaraciones, el empresario parece estar viviendo sus horas más bajas y no ha publicado nada en sus redes sociales, donde es muy activo tras su paso por "Supervivientes", concurso donde se dio a conocer al gran público. De hecho, la última publicación de Ungría en Instagram es de hace cinco días y, de momento, parece ser que no quiere pronunciarse públicamente sobre la sentencia.