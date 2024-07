Elena Tablada desvela el contenido del email que recibió de Javier Ungría tras conocer la sentencia del juicio por la custodia de su hija

Elena Tablada y Javier Ungría continúan acaparando los titulares de la crónica social. El pasado miércoles 17de julio conocíamos que la justicia había fallado a favor de la diseñadora en la batalla por la custodia de la pequeña Camila después de casi dos años de guerra por el futuro de la menor. A pesar de que los dos protagonistas de esta historia no han querido dar muchas declaraciones al respecto, el empresario sí que rompió su silencio 48 horas después en "Y ahora Sonsoles" para dar su versión de la sentencia.

"Al final lo que ha dicho el juez es que sigamos como estamos", explicó el empresario en el anterior programa mencionado. De catorce días al mes, él estará 6 con su hija y la diseñadora entre ocho y nueve días. "No sé lo que es una custodia completa, pero eso es lo que ha dicho el juez", señaló. Además, la patria potestad sobre la pequeña la seguirán manteniendo ambos progenitores, por lo que tendrán que ponerse de acuerdo para decisiones relevantes que afecten a la niña, al igual que siempre. Aún así, Javier Ungría reconoció que valorará el texto y que seguramente recurrirá para que los dos tengan un reparto equitativo de días al mes.

Elena Tablada GTRES

Este fin de semana, tras las declaraciones de Javier Ungría, Elena Tablada ha hablado en exclusiva para el programa "Fiesta" y ha revelado que el contenido del correo que recibió de su exmarido tras conocer la sentencia del juez. "Estoy muy contenta con cada punto que dictaminó la juez, pero me da mucha pena que hayamos tenido que llegar hasta un juzgado. Las cosas se pueden solucionar como personas coherentes. Me alegro de que haya sido una juez quien haya tomado esta decisión", ha comenzado diciendo sobre la resolución. Tras el email del empresario, ha desvelado la modelo: "Le dije que siempre iba a avocar porque comparta con su hija las veces que quiera". "Yo solo pedía que pasara lo que pasara fuera lo mejor para mis hijas. Así ha sido. Ahora en adelante poder vivir en paz, descansar y que mi hija mayor disfrute de su hermana", he reiterado Elena, muy satisfecha por haber conseguido su objetivo.