El regalo de Rosalía a Omar Montes por el nacimiento de su hijo Ismael

El pasado 23 de octubre nació Ismael, el primer hijo en común de Omar Montes y Lola Romero. Fue el propio cantante el encargado de comunicar la feliz noticia a través de una publicación en Instagram. "Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño", escribió el artista junto a un carrousel fotográfico con su bebé recién nacido.

Regalos para el recién nacido

En estos primeros días en casa, Omar Montes y Lola Romero no han parado de recibir regalos y felicitaciones por el nacimiento de Ismael. Rosalía, otra de las protagonistas de la semana, ha sido una de las tantas artistas que ha tenido un detalle con el de Pan Bendito y su pareja, enviando un bonito ramo de flores a la familia. Junto a ella, otros cantantes urbanos como Saiko y otras personalidades del sector. "Muchas gracias", ha agradecido públicamente un story Omar Montes.

Omar Montes y Lola Romero Gtres

"También quiero agradecer a todos el cariño que le habéis dado a mi pequeño Ismael. Que sepáis que leo todos los comentarios y agradezco todas las palabras bonitas que me ponéis. Que Dios os bendiga y os dé mucha salud", ha añadido el artista madrileño en otro story de Instagram.

Primeros días en casa junto a Ismael

Omar Montes ha compartido con todos sus seguidores cómo están siendo sus primeros días en casa con Ismael. "¡Hola amigos ! Como estoy un poco amarillito, hoy me toca tomar sol con mi papa", escribía el artista en su última publicación como si fuera el bebé el que hablase. Adaptándose a la llegada del nuevo integrante de la familia, el cantante se encuentra en una nube desde el nacimiento de su segundo hijo.

"Las primeras 48h de papá y mamá con Ismael gracias dios por regalarnos este pedacito nuestro, todo cobra sentido cuando le miramos su carita", declaraba Lola Romero tras dar a luz a su bebé. En estos primeros cinco días, la pareja ha recibido numerosas visitas de amigos para conocer al pequeño Ismael.