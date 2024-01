Jorge Javier Vázquez, devastado por la muerte de un ser querido: "Nos ha dejado para el arrastre"

Como cada semana, Jorge Javier Vázquez ha publicado su blog semanal de "Lecturas". En esta última ocasión, el televisivo ha anunciado la peor de las noticias: la muerte de su perrita Lima. El pasado jueves, el expresentador de "Sálvame" se tuvo que despedir de uno de los grandes pilares de su vida, algo para lo que nadie nunca está preparado.

"El jueves por la noche se nos fue Lima, mi galga. Fue la primera que adoptamos en común P. y yo. La marcha de Lima, después de doce años con nosotros, nos ha dejado un poco para el arrastre", comienza relatando Jorge Javier en su blog. "Para los que vivimos solos y tenemos animales, el hogar no es la casa sino donde estén ellos", expresa sobre el papel fundamental que ha jugado la mascota en su vida.

"El lunes que estaba yo en el hospital con el asunto de ese ictus... estuvo Lima meditabunda, según me contaron. Tristona. Y coincidió que me metieran en el quirófano y ella volviera a subir las escaleras para esperarme en la puerta de mi habitación", ha desvelado sobre los días previos a la muerte de su perro. Desde noviembre, su mascota ha estado deteriorándose hasta el pasado jueves por la noche, cuando la veterinaria le dijo la frase que nunca nadie quiere escuchar: "A lo mejor hay que parar".

Tras esto, Jorge Javier ha desvelado cómo fue su último viaje con Lima, de la que no se separó ningún momento hasta el final. "Le cogí la cabeza entre mis manos y nos miramos a los ojos, como tantas veces habíamos hecho a lo largo de estos doce años. La acaricié, le dije "guapa", desvela.

No es la primera vez que el televisivo se tiene que despedir de uno de sus perros. En mayo de 2022 Vázquez también sufrió la dura pérdida de su perro Travis. "Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago", escribió en ese momento en Instagram.

Es bien conocido por todos que Jorge Javier es un amante de los animales y fiel defensor de los galos, la raza que siempre ha tenido. Para él, sus perros lo han sido todo, con los que ha compartido los mejores años de su vida. Devastado, el pasado jueves se tuvo que despedir de Lima.