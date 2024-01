José Coronado pide disculpas tras desatar la polémica en los premios Feroz

José Coronado ha sido uno de los personajes que más llamó la atención durante los premios Feroz, los galardones que tuvieron lugar el pasado viernes en el Palacio de Vistalegre en Madrid. Marcados por las acusaciones que recibió el mismo día el director Carlos Vermut, tres mujeres lo acusaron de haber sido víctimas de violencia sexual por parte del cineasta. En este ambiente los premios del sector estuvieron marcados por la polémica, que fue a más cuando le preguntaron al actor, José Coronado, sobre su opinión.

Durante la alfombra roja de los premios Coronado afirmó que “hay que denunciar. Lo que no vale es denunciar al año a los dos años... Y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer que antes no los había. Por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno”, una respuesta que no tardó en generar un aluvión de críticas en las redes sociales.

Ahora se ha visto en la responsabilidad de pedir disculpas por sus recientes declaraciones desde su perfil de “Instagram”. Con un tono serio por el delicado tema que supone estas acusaciones, ha querido mostrar todo su apoyo a las víctimas de violencia sexual: “Lamento mis palabras, mi intención era animar a la denuncia, por supuesto no soy quien para determinar los tiempos de las víctimas para denunciar agresiones. Desde aquí reitero mi apoyo más firme a todas las que lo sufren y mi absoluta condena al agresor”, expresaba en su comunicado.

José Coronado pide disculpas. Instagram

Muchos usuarios anónimos comentaron al actor que muchos delitos, en los que se incluyen los denunciados, no prescriben hasta llegar a los diez años. Desde hace mucho tiempo es sabido el machismo y el abuso de poder que sufren las mujeres en la industria del cine, que quedó al descubierto cuando comenzó el movimiento "Me Too". Y ante estas declaraciones, aunque bienintencionadas, José Coronado no tardó en recibir un duro ataque por sus declaraciones y por las que ha tenido que pedir sus más sentidas disculpas.