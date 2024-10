Juan Ortega, fotografiado con su nueva ilusión tras plantar a su prometida en el altar: todos los detalles

El plantón de Juan Ortega a Carmen Otte a escasos minutos de pasar por el altar el pasado 2 de diciembre puso en el centro del huracán mediático al torero, que se convirtió, durante semanas, en la persona más buscada del país. La noticia causó un gran revuelo y fue uno de los últimos culebrones del 2023. Un mes y medio después de su famosa "espantá", el joven no tuvo más remedio que salir de su escondite y conceder una entrevista en la COPE, en la que explicó los motivos de su ruptura con su prometida y dio las explicaciones justas y necesarias para cerrar definitivamente este capítulo de su vida y retomar sus compromisos profesionales, que se vieron trastocados por lo ocurrido aquel fatídico día en Jerez de la Frontera.

Ahora, diez meses después de cancelar su boda in extremis con su prometida, con la que llevaba más de 10 años de noviazgo, parece ser que Juan Ortega ha rehecho su vida al lado de una joven sevillana. La revista "Semana" ha publicado en su último número las imágenes que confirmarían este incipiente romance del diestro, cuando aún no se ha cumplido un año de su ruptura con Carmen Otte.

En las fotografías aparecen ambos paseando por la capital hispalense y, aunque no se esconden, lo cierto es que Juan Ortega continúa viviendo su vida sentimental en la más estricta intimidad y con la máxima discreción posible. Después de convertirse en el hombre más buscado del país, el torero intenta llevar un perfil bajo ante las cámaras, a pesar de ser uno de los diestros más conocidos de la actualidad.

Quién es esta misteriosa joven

Según "Semana", la pareja habría comenzado a salir en el mes de mayo, cinco meses después de que el torero rompiera su compromiso con Carmen Otte. Tal y como ha explicado el anterior medio citado, se conocerían desde hace años y comparten el mismo círculo profesional y de amistad.

A finales de agosto, el programa "Fiesta" ya adelantó esta información. "En estos ocho meses ha estado desaparecido, centrado en torear e impartir clases en la Universidad de Granada para acercar el mundo del toro a la sociedad. ¿Y cuál es la novedad en este asunto? Según me informan, el torero podría tener pareja y es una chica con la que lleva dos o tres meses. No se llama Carmen y es de muy buena familia. Está vinculada no solo al mundo del campo y el toro, sino también al mundo de regentar las plazas de toros. Os digo también que tiene mucho que ver con la plaza de Las Ventas". Dos meses después, la revista "Semana" publica las imágenes del torero con su nueva ilusión, fotografías que confirmarían esta incipiente relación.