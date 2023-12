La llamativa reacción del padre de Carmen Otte tras el plantón de Juan Ortega a su hija en el altar

Carmen Otte no olvidará nunca el pasado 2 de diciembre. Lo que prometía ser el mejor día de su vida se convirtió en su peor pesadilla cuando recibió la llamada de Juan Ortega, su novio de más de10 años y con el que iba a pasar por el altar, para comunicarle que se cancelaba la boda "in extremis" porque "tenía dudas". Desde entonces no se habla de otra cosa en las tertulias de la crónica social de nuestro país y el torero y la cardióloga, que se encuentran alejados del foco refugiándose de la tormenta mediática, siguen acaparando todos los titulares de la prensa del corazón.

El primero en salir de su escondite ha sido Miguel Ángel Otte, padre de la novia, uno de los protagonistas de esta historia. El progenitor de la cardióloga ha reaparecido públicamente 10 días después del plantón de Juan Ortega a su hija en Jerez de la Frontera, su localidad natal y lugar en el que se iba a a celebrar el enlace matrimonial de la pareja. Muy serio y afectado por la situación por la que está atravesando toda la familia, Miguel Ángel se ha mostrado muy esquivo con la prensa y ha preferido no pronunciarse sobre ninguna cuestión relacionada con la "no boda" de Carmen y el torero.

El torero Juan Ortega Gtres

Cabizbajo, el padre de la novia ha tomado la decisión de desmarcarse de la polémica y guardar silencio, a pesar de que algunas informaciones le señalaron directamente como uno de los culpables de la "espantá" de Juan Ortega. Según desveló "TardeAR", el torero mantuvo una tensa conversación con Miguel Ángel Otte sobre la boda y fue uno de los detonantes del plantón. "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio", decía el primer mensaje del padre de Carmen. "¿Cómo? Pero si al final habéis conseguido lo que queríais. Habéis conseguido que nos casemos cuando habéis querido y como habéis querido", declaraba el diestro.

A pesar del escándalo y de haber vivido los peores días de su vida, parece ser que los novios se han reconciliado. Según ha desvelado "Vanitatis" en exclusiva esta mañana, el entorno cercano de Carmen Otte ha confirmado "la pareja se ha reconciliado" después de haber mantenido unas cuantas conversaciones muy duras. Eso sí, aunque han retomado su noviazgo, de momento no tienen intención de pasar definitivamente por el altar.