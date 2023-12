Este es el único regalo de boda que no piensa devolver Juan Ortega tras cancelar su enlace matrimonial con Carmen Otte

La "no boda" de Juan Ortega y Carmen Otte sigue acaparando todos los titulares de la prensa del corazón desde el pasado 2 de diciembre, día en el que el torero decidió cancelar su boda "in extremis" con su novia, a escasos minutos de pasar por el altar. Desde ese día, no se habla de otra cosa en las tertulias de la crónica social de nuestro país y, poco a poco, se van conociendo más detalles de lo ocurrido.

Según hemos podido conocer, la cardióloga, después de que el diestro le llamase y le comunicara que tenía dudas y que no se iba a casar, decidió tirar el vestido de novia por la ventana, en un arrebato de ira después de que Ortega decidiera cancelar su enlace matrimonial. Tal y como desveló "Libertad Digital", el traje cayó en un patio interior que pertenece a unos vecinos que no se encontraban en su domicilio y no pudieron recuperar el vestido hasta unas horas después.

Tanto Carmen Otte como el torero se encuentran devastados por lo ocurrido el fatídico 2 de diciembre en Jerez de la Frontera. Según ha desvelado Beatriz Cortázar en "Es la mañana de Federico", Juan Ortega, que durante días ha estado alejado del foco mediático, está afrontando poco a poco la realidad. "Él ya empieza a llamar a poquita gente de confianza para, aparte de pedir disculpas, decir que llevaba un año muy mal", ha desvelado la periodista. El diestro ha decidido dar las explicaciones oportunas a sus allegados más cercanos, "reconociendo que no lo ha hecho bien" y asumiendo su culpa.

El torero Juan Ortega Gtres

"Su núcleo duro, los pocos que han tenido acceso a Ortega, estaban mosqueados por algunas informaciones que salían al principio. De modo que pusieron trampas diciendo incluso cosas que no eran para ver por dónde salían… y salieron. Una manera de cazar al topo. Muchas cosas que se han dicho es para cazar a los topos", ha declarado Cortázar, sobre la cantidad de especulaciones que han salido a lo largo de estos días desde el pasado 2 de diciembre. Aunque ambos protagonistas de la historia siguen manteniendo contacto, Carlos Pérez Gimeno ha asegurado que no va a haber "marcha atrás" y, por tanto, no se va a producir una reconciliación.

De hecho, tal y como ha apuntado Cortázar en la crónica rosa de esRadio, Juan Ortega ya ha comenzado a devolver los regalos recibidos por su boda con Carmen Otte. Eso sí, tal y como ha señalado la periodista, el torero "se va a quedar el capote de Curro Romero porque no se lo va a pedir, y es uno de sus máximos ídolos".