El otro trabajo que Julián Contreras rechazó, pese a su drama económico

Julián Contreras quiso defender su honor y la memoria de su madre, Carmina Ordóñez, cuando se sentó de nuevo en un plató de televisión tras años alejado del medio. Lo hacía en respuesta a las revelaciones de su hermano, Fran Rivera, a quien le recriminaba no haber estado a la altura con su madre en sus peores momentos. De paso, se llevaba un buen pellizco económico con el que sanear sus cuentas y es que tenía serios problemas de liquidez de los que prefería no hablar. Sin embargo, su paso por Telecinco se tradujo en la aparición de testimonios que denunciaban que el joven les debía dinero. Así lo hizo la casera que terminó por desahuciarle a él y a su padre, cuya salud es delicada. Él lo negó todo. Después no tuvo más remedio que reconocer algunos datos, aunque la casera parece tener todo muy atado y el escritor tan solo ha podido demandarla por revelación de detalles que afectan a su intimidad.

Julián Contreras Instagram

Pero lo curioso no es que Julián Contreras tenga problemas económicos hasta el punto de no poder hacer frente al alquiler de una vivienda. Esto le lleva amedrentando los últimos años, hasta que se ha mudado a Cuenca para huir de sus problemas y comenzar una nueva vida. Eso sí, en su mano tuvo una jugosa fuente de ingresos para solucionar sus problemas y poder salir adelante. Ahora bien, no aceptó la oferta. Prefirió continuar lidiando con sus entuertos antes que firmar un contrato en televisión que no le parecía que se ajustase a sus pretensiones.

Como ya denunciase en su día Sandra Barneda, desvelando la oferta que el programa ‘Así es la vida’ le hizo para convertirle en colaborador habitual, otro programa se suma a esta denuncia pública. Desde ‘Fiesta’, el espacio de fin de semana presentado por Emma García se ha apuntado hacia la misma dirección, desvelando que ellos también trataron de darle una oportunidad de salir a flote económicamente y él la rechazó. “Nosotros también se lo hemos ofrecido”, reconoce la propia presentadora desde plató. Aurelio Manzano, quien podría haber sido su compañero, mantiene tras hablar con él que “no le convenció lo que se le ofreció”, dejando claro que fueron las condiciones lo que no le animaron a sumarse al proyecto.

Julián Contreras RTVE TVE

Aunque Julián Contreras ha sido colaborador de programas de televisión en varias ocasiones en el pasado, parece que ahora esta labor no entra en sus planes. No le importa tener que sortear dificultades económicas, pero no está dispuesto a rebajar su caché con tal de asegurarse una silla en un plató, ni a aceptar clausulas con las que no se siente del todo cómodo. En su lugar sigue centrado en el cuidado de su padre, que sufre un glaucoma que se complica con el paso del tiempo y le ha convertido en una persona dependiente. Quizá por este problema familiar no desea andar con compromisos profesionales, pero lo curioso es que el joven niega que le hayan realizado estas ofertas, aunque ya hay dos presentadoras que han desvelado sus propuestas laborales y la tajante negativa recibida por respuesta.