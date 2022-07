Julián Contreras habla de sus intenciones suicidas en el aniversario de la muerte de su madre, Carmina Ordóñez

Mañana, sábado 23 de julio, se cumplirán 18 años de la trágica muerte de Carmina Ordoñez, que fue hallada sin vida por su asistenta en la bañera de su casa de Madrid. La Divina dejó atrás tres hijos, y el más pequeño de todos no ha llevado una vida precisamente fácil. Julián Contreras ha manifestado en varias ocasiones lo difícil que se le hizo el camino tras el fallecimiento de su madre, y ha pasado por momentos tan complicados que incluso llegó a pensar en el suicidio. Ha sido él mismo quien se han sincerado sobre estos pensamientos en “No estamos locas”, el programa del influencer Luc Loren.

“Lo mío viene porque mi vida empieza a cambiar y no me adapto, no consigo encajar muy bien en ella. Empecé a tener variaciones, porque entendí un negocio que no me fue bien por una estafa y eso provocó que la vida se cambiase y hubo que hacer un ajuste en todos los niveles. Además, entre medias tuve varias situaciones sociales muy malas. Entonces, al final, todo eso es como si te van escurriendo hasta que al final no te queda ni una gota y estás como un trapo”, comienza diciendo Julián Contreras sobre la etapa en la que comenzaron sus problemas.

Fue entonces cuando empezó a pensar en quitarse la vida como única solución. Además, Julián Contreras reconoce que cometió el grave error de no pedir ayuda a sus más allegados o a un profesional de la salud mental. “No es una parte degenerativa de: ‘Estoy tan mal que voy empeorando hasta que al final me suicido’, sino que es más: ‘Estoy tan mal que creo que suicidarme es la forma de solucionar todo esto’”, explica.

El hermano de Francisco y Cayetano Rivera tenía tan claro que quería terminar con su vida que “llegué a escribir cerca de 420 cartas de despedida. Una por noche. Cuando tú te pasas un año entero de tu vida así, cada día, cada día, cada día… tu relación contigo mismo se vuelve muy mala, muy tóxica. Al final, vives o convives con una persona que te quiere destruir, que eres tú mismo”.

Por fortuna, Julián Contreras no llevó a cabo su plan y se aferró a los buenos momentos para seguir su camino: “Eso es a lo que hay que agarrarse y lo que hay que buscar. Pasan cosas de pronto cada día inesperadamente que dices: me habría perdido esto y me habría perdido lo otro. Yo me agarré mucho a eso, al no saber lo que me voy a perder”.