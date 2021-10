La dura confesión de Fran Rivera sobre Carmina Ordóñez: “Mi madre bailaba con la muerte”

Gente

Drama familiar

Aunque Fran rivera comenzó en ‘Espejo Público’ como colaborador, con el tiempo se ganó una sección propia bautizada como ‘Fran y amigos’ en la que entrevista a diferentes personajes y caras conocidas de todos los ámbitos. El último en verse las caras con el torero ha sido el actor Pablo Carbonell, con el que ha mantenido una dramática conversación sobre la muerte de sus respectivos progenitores y las drogas. “Yo perdí a mis padres hace dos días, prácticamente, y tú los perdiste muy joven. Y eso tiene un peso muy fuerte”, lamentó el intérprete del doctor David Gimeno en ‘Hospital Central’.

Además, Pablo Carbonell resaltó la naturalidad con la que Fran Rivera hablaba de su madre, Carmina Ordóñez, quien según él todavía “debería estar aquí”. Bajo el punto de vista del actor, Paquirri “bailaba con la muerte” por su condición de torero, una circunstancia que hacía más esperado su fallecimiento. Es llegado a este punto cuando el hermano de Cayetano Rivera confiesa que su progenitora tampoco llevaba un estilo de vida del todo saludable. “Bueno, mi madre también (bailaba con la muerte)”, apunta el diestro, y añade: “No se lo esperaba nadie, pero tú sabes perfectamente que las drogas son muy malas y que, en la casa que entran, la destrozan. Tú lo has vivido en primerísima persona”.

Fran Rivera y Pablo Carbonell en 'Espejo Público' FOTO: La Razón Atresmedia

Como Carmina Ordóñez, Pablo Carbonell también coqueteó con los estupefacientes y sustancias ilegales, aunque insiste en que nunca consumía a la hora de trabajar, una excepción que, tal y como él mismo asevera, le permitió seguir con vida. “Yo he sido un drogadicto, me he puesto de todo. Me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si lo hiciera drogado, tú y yo no estábamos hablando”, confiesa el actor, que por fortuna ya está limpio: “Hace mucho que no me drogo, pero si lo hacía era después del trabajo, nunca antes o durante”.