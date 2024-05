Julián Contreras, obligado a trabajar pese a su delicada salud: “Me está amargando la vida”

Julián Contreras lo está teniendo difícil para comenzar una nueva vida y dejar los problemas atrás. La situación económica para el hijo pequeño de Carmina Ordóñez no es buena, de ahí que haya tenido que abandonar Madrid ante la imposibilidad de encontrar una vivienda digna por un alquiler asequible que pueda hacer frente. Ya ha tenido dificultades para responsabilizarse de estos gastos, lo que le ha llevado a ser desahuciado y a acumular deudas de hasta 30.000 euros, como así ha asegurado su casera en numerosos platós de televisión. Así, el joven decidió emplazar su nueva vida en Cuenca, donde tampoco ha encontrado una gran fortuna y sí otros problemas personales, como el ataque de un perro. Pero ahora está en Córdoba, con la ilusión de comenzar otra vez más de cero. No obstante, aquí también se ha encontrado con imprevistos que han puesto de nuevo su vida en espera. Y es que la salud le ha jugado una mala pasada.

El joven escritor necesita trabajar para poder sacar adelante sus pagos. Aunque se ha hablado de los jugosos contratos que ha rechazado para trabajar en televisión, al menos en dos programas distintos de Telecinco en calidad de colaborador, ha preferido tomar un rumbo distinto. Se siente más cómodo siendo él quien controle el contenido de sus apariciones públicas y también el feedback con el público, de ahí que ahora rentabilice su imagen con directos en los que habla a diario con sus fans. Lo hace en la plataforma de streaming de YouTube, cada noche a las 22 horas exactamente. Sus espectadores, a través de pequeñas donaciones, le ayudan a tirar adelante. Es por eso que se mantiene fiel a su cita con sus seguidores, aunque la salud se lo ha impedido ahora, obligándole a dar explicaciones sobre los motivos que le impiden estar en su esperado encuentro.

Es extraño que Julián Contreras deje a sus seguidores colgados. Desde finales del pasado año se citaba cada noche con sus fans, con los que charla animadamente sobre temas de actualidad y también sobre lo que le sucede. Pero después de meses inmerso en esta nueva aventura profesional, ha tenido que hacer un parón, pues su salud así se lo reclamaba. Algo de lo que él mismo ha hablado, reconociendo su peculiar dolencia: “Estoy teniendo ciertos problemas en la cama con las almohadas. Me dejé llevar y me están arruinado las noches. Llevo semanas mal. Me afecta todo y no tiene sentido que yo haga como que no es así. Me está amargando la vida”, comenzaba a explicar el motivo de su ausencia ante sus seguidores en un nuevo directo informativo.

“Por un motivo que desconozco, estoy teniendo problemas con cosas que he pedido. Al final, tantos días mata la magia. Me genera estrés y últimamente todo se me va a las cervicales”, se quejaba Julián Contreras cómo los imprevistos le están generando una tensión que se ceba con su cuello. “Ayer estuve verdaderamente fatal y si a eso le sumas lo de las almohadas… no era viable. No tiene sentido contar otra cosa. Por suerte estoy aquí, con todas las ganas del mundo”, aunque también con dolores. Y es que el joven no se plantea la posibilidad de cogerse unos días de relax para calmar el estrés que siente o así ver reducidos sus dolores en las cervicales. Algunos de sus seguidores se lo han recomendado, pero él se mantiene firme en su cometido de trabajar hablando en sus vídeos: “No puedo descansar. Hago eso y las suscripciones se paran, se frenan. No me lo puedo permitir. Soy un perfeccionista, pero son días complicados y todo se nota”, reconocía sincero.