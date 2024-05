Kiko Matamoros, muy ilusionado revela lo más duro de trabajar en “Ni que fuéramos”

Hace más de una semana que “Ni que fuéramos” llegó para quedarse en la vida de todos los fieles espectadores del extinto “Sálvame”. La acogida ha sido muy buena y no se puede negar el éxito del nuevo programa que está disponible en plataformas como YouTube, Twitch o Tivify. Entre sus colaboradores destaca la figura de Kiko Matamoros, quien no ha dudado en protagonizar zascas a diestro y siniestro tras su salida de Mediaset.

El pasado miércoles por la tarde aparecía en público para disfrutar junto con Marta López Álamo del concierto que el grupo Modestia Aparte ofrecía en el Teatro Kapital Madrid. No ha dudado en mostrar la ilusión con la que vive este momento al lado del resto de colaboradores como Belén Esteban, María Patiño o Lydia Lozano, entre otros. “Yo me lo estoy pasando muy bien con el programa nuevo y me divierto. Además, no es un trabajo muy duro, porque son tres horas”, arrancaba contando sobre su nueva etapa profesional.

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos' Canal Quickie

Los tertulianos han visto con la nueva apuesta de “Fabricantes” un filón para proseguir con sus prometedoras trayectorias profesionales. Sin embargo, el paso de una gran productora que contaba con el respaldo de Mediaset a una nueva más pequeña limita por el momento las posibilidades económicas. De este modo, Kiko Matamoros ha desvelado, entre bromas, lo más duro a lo que tiene que enfrentarse: compartir el coche con Víctor Sandoval. “Lo más duro es Víctor Sandoval, que vamos en el mismo coche, porque hora y media todos los días encerrado con él en un coche... he pedido un plus sólo por tener que ir con él en el coche”, pero la compresión del televisivo hace que este “problema” no se convierta en algo más grande: “Como pertenecemos a una productora que no tiene los mismos medios que teníamos antes, hay que compartirlo los que vivimos más o menos cerca”.

Durante sus últimas apariciones en “Ni que fuéramos”, Kiko Matamoros no ha mostrado el menor reparo en exponer su opinión de una manera clara y estudiada. El pasado miércoles, tras darse a conocer la expulsión de Ángel Cristo Jr, no dudó en cargar contra Carlos Sobera y la gestión que había hecho la propia productora de “Supervivientes”. Asegura que se está “retorciendo” la verdadera esencia del concurso y que ya no es cómo antes. También ha hablado sobre el regreso de su hija Laura Matamoros afirmando que, aunque la ha defendido como nadie, “tenía muchas ganas de verla y que saliera, creo que se ha jugado muy feo con ella, se le ha cebado para que entrara en una guerra imbécil con otra persona y luego encima se le ha castigado y le ha pasado factura”, concluía.