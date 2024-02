Marta López confiesa el motivo que le impide quedarse embarazada de Kiko Matamoros

Marta López Álamo comienza a gozar de una popularidad que va más allá de la fama conseguida por su relación con Kiko Matamoros. Así lo ha demostrado al acudir en solitario a un acto público, por ella misma, dejando a su marido en casa. Se trataba de la fiesta del 30 aniversario de la discoteca Kapital de Madrid, a la que la modelo fue sola, dado que el excolaborador de televisión se encontraba convaleciente. Nada grave, en realidad se había sometido a una endodoncia y al tener la cara hinchada ha preferido no ser diana de las chanzas en redes sociales y no exponerse ante las cámaras.

No obstante, él ha estado muy presente, al menos sí en las conversaciones, como cuando han preguntado a Marta sobre la posibilidad de que tengan un hijo en común, como así habían declarado que era su deseo. "Me ha preguntado por esto 800.000 millones de veces, amigos, respondía algo cansada de escuchar la misma cuestión, aunque finalmente entrando en materia una vez más. "Sigo con el Dercutan, terminando, así que no me voy a quedar embarazada. Lo siento, pero no viene todavía", reconocía Marta López el motivo por el cual no puede estar en cinta, por el momento.

La joven modelo lleva ya cinco años al lado de Kiko Matamoros y ahora parece estar disfrutando más que nuca su romance. Aunque sea tan solo por el hecho de que en los platós de Telecinco ya no puede nombrarle y eso le ha salvado a ella de muchas polémicas desagradables que afrontaba antes casi diariamente: "Por suerte, como no se le puede mencionar a él en la tele, no me preguntan tanto por eso, así que me viene genial", se alegraba por este punto. Y es que el silencio impuesto en Madiaset sobre su persona es extensible también a ella, lo que le permite continuar su vida sin miedo a que se saque punta a cada detalle de forma algo maliciosa.

Y es que Marta López ha recordado lo mal que lo pasó cuando en 2019 se enamoró de Kiko Matamoros: "Fue difícil. Era un cambio de vida muy grande para mí, ni que yo fuera Beyoncé, pero es un cambio de ser anónima a que de repente te juzguen, te critiquen. Para mí fue un shock bastante grande al principio. Kiko me ha ayudado a superar eso y también yo creo que la actitud que he tomado de centrarme en mi relación con él y no en quién es él, en el personaje que es Kiko Matamoros, me ha beneficiado para mi bienestar mental", reconocía. Y ahora parece que todo va sobre ruedas y es que no puede estar más enamorada: "Es una relación maravillosa. Nos complementamos, nos conocemos cada día más y nos queremos cada día más y no sé, superamos cada vez más barreras a lo mejor que podíamos tener. Es verdad que cada relación tiene sus asperezas que limar o lo que sea, pero nos acoplamos muy bien. Hacemos muy buen tándem", confiesa feliz de haber encontrado a su media naranja.