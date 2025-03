Kiko Matamoros habla como nunca de la relación que mantiene con sus cinco hijos: "No he sido un padre al uso"

El próximo jueves 27 de marzo "Ni que fuéramos Shhh" llega a su fin. El programa dirigido por Valldeperas se muda a TVE y comienza una nueva etapa para los colaboradores de La Osa. Será en abril cuando arranque "La familia de la tele" en la cadena pública, el nuevo espacio presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, y, de momento, aún no se han confirmado los rostros que estarán en el magacín de La1.

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores que está en el aire y todavía no conoce su futuro profesional. Días antes de cerrar el telón de "Ni que fuéramos Shhh", el colaborador se ha sincerado en "El País" y ha concedido una de sus entrevistas más personales hasta la fecha.

La confesión de Kiko Matamoros sobre sus hijos

A corazón abierto, el colaborador de televisión ha hablado sin tapujos sobre la actual relación que mantiene con sus hijos. "No he sido un padre al uso. Pero tengo con mis hijos una relación bastante más sana que la que tuvo mi padre conmigo. Me hablo con todos e intento ayudarlos en lo que puedo", ha expresado Kiko Matamoros en el anterior medio citado. "Reconozco que he cometido muchos errores, pero intento compensarlos. En esas estamos y en esas estaremos hasta que me muera".

El exrepresentante de famosos también se ha sincerado sobre la relación que mantiene con Anita, su hija pequeña fruto de su relación con Makoke, y el conflicto que protagonizó con su esposa, Marta López Álamo. "Yo quiero lo mejor para mi hija y para todos mis hijos (...) Marta es la primera que ha estado preocupada por mi relación con mis hijos y animándome para que se produzca un acercamiento y que estemos los unos con los otros", ha declarado Matamoros. A sus 68 años, Kiko quiere estar presente en la vida de sus cinco hijos "quieran o no" y está poniendo de su parte para que esto pase, a pesar de ser muy consciente de que el tiempo no se puede recuperar.

Contento por la nueva etapa en TVE

El colaborador también se ha mostrado feliz por esta nueva etapa en TVE. "Creo que en Televisión Española, después de una travesía por el desierto bastante larga, han entendido que el entretenimiento es un servicio público. Además, creo que el mando de la tele es uno de los pocos instrumentos democráticos que nos quedan. Si a alguien no le gusta un programa, puede cambiar de canal", ha declarado Matamoros.

Sobre su futuro, el colaborador ha reconocido que "si voy a TVE, bien. Y si no voy, también". "He estado en programas deportivos hablando de fútbol, he participado en tertulias y debates políticos y en mesas de actualidad… Tengo un bagaje formativo y cultural para hablar de lo que me dé la gana, con respeto y permiso del personal", ha explicado Matamoros sobre su trayectoria, añadiendo que "soy un chico bien mandado, un segundo línea bastante brillante".