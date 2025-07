El esperado reencuentro de Kiko Rivera y Alma, la hija de Anabel Pantoja: "El destino"

Anabel Pantoja y Kiko Rivera están muy unidos. La influencer es la única del clan Pantoja que mantiene buena relación con todos los miembros y, en esta última ocasión, la sobrina de la tonadillera ha viajado desde Córdoba para reencontrarse con su primo Kiko. A pesar de sus apretadas agendas, ambos se ha organizado para disfrutar de un rato juntos en familia y, tras su encuentro, Anabel ha compartido una tierna fotografía del DJ con su hija Alma. "300 destinos. 550 trenes. El destino", ha escrito junto a la instantánea que ha compartido en Instagram.

Un esperado reencuentro

Tras unos días frenéticos, Anabel Pantoja se ha reencontrado con Kiko Rivera. Este fin de semana, el DJ ha estado actuando en el Puerto de Santa María, ciudad en la que vive su hermana Isa Pantoja. A pesar de haber estado en la misma localidad en la que vive la joven, no se ha producido ningún acercamiento entre ambos. Además, la hija de la artista dio a luz a su segundo hijo, Cairo, hace dos semanas y, de momento, nadie de su familia ha visitado al nuevo integrante de la familia Pantoja.

Según explicó Anabel Pantoja días después del nacimiento de Cairo, la propia Isa pidió unos días de calma y de adaptación antes de recibir visitas. "Isa nos ha pedido un poquito de tiempo, todavía no podemos ir", declaró la influencer. "A la gente, que tanto le gusta hablar y decir que no he ido a ver a mi sobrino, es porque me lo ha pedido Isa".

Aún así, desveló que ya había conocido por teléfono a su nuevo sobrino Cairo. "Estoy muy feliz porque, evidentemente, lo he visto por videollamada y estoy loca porque no se puede ser más guapo. Mi prima es una campeona, muy valiente", expresó ante las cámaras Anabel. La influencer fue la única del clan que celebró públicamente el nacimiento de Cairo.

Kiko Rivera e Isa Pantoja, distanciados

Tras el nacimiento de su sobrino Cairo, Kiko Rivera reapareció ante las cámaras y optó por el silencio tras ser preguntado por el bebé y su hermana Isa. El DJ no invitó a la joven a la comunión de su hija Ana el pasado 1 de junio y la colaboradora de televisión, tras su ausencia en el evento, no dudó en contestar públicamente al comunicado de su hermano.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja dan a Isa Pi donde más duele. Su emotivo reecuentro: "El destino" Europa Press

"Al final, es verdad que quien más sufre son los niños, cuando no debería ser así, pero es algo inevitable. También es verdad que Kiko no tenía una relación muy fuerte con mi hijo ni yo tampoco con sus hijas. Al no tener nosotros relación, pues ellos tampoco. Yo creo que a quién él echa de menos no es tanto a mí, sino a mi madre", declaró en "La familia de la tele" Isa Pantoja. Confesando que no la invitó al enlace, desveló que hubiera ido si se lo hubiera pedido. "Sí, habría accedido. Me hubiera gustado, sí, pero es tan sencillo como que hubiera una llamada. Yo es que creo que no le tengo nada que reprochar, ni él a mí tampoco. No he estado en momentos importantes como la Comunión, no me han invitado, yo personalmente no sé si hubiera ido yo. Pero él tampoco estuvo en el bautizo de mi hijo cuando teníamos relación (sí estuvo Irene), ni tampoco los niños. Ni ha estado en mi boda ni en la Comunión de mi hijo el año pasado. Creo que entre nosotros no nos tenemos nada que reprochar. Y en todo caso tengo yo más razones", zanjó Isa Pantoja.