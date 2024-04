Kiko Rivera se pone sentimental y reflexiona sobre la paternidad con una emotiva fotografía con sus tres hijos

Kiko Rivera ha sorprendido a su más de un millón de seguidores en Instagram con una emotiva y profunda reflexión sobre la paternidad y los problemas que conlleva la conciliación familiar. Junto a una fotografía inédita de él y sus tres hijos, el DJ se ha puesto sentimental y le ha dedicado unas bonitas palabras a sus retoños.

"La mayoría de las veces la gente malinterpreta el significado de ser padre. Y es que el problema de ser padre es que nunca lo puedes hacer al 100%". comienza diciendo Kiko. "Si te dedico tiempo no tenemos dinero y si hay dinero no me tienes a mí. No puedo estar y proveer al mismo tiempo porque estoy limitado y con la obligación que vuestras vidas sean mejor que la mía. ¿De eso se trata no?", reflexiona sobre la conciliación familiar. "Pero la dificultad de ser padre es que todos lo quieren ahora, la esposa lo quiere ahora, el hijo los quiere ahora, el trabajo lo requiere ahora y la oportunidad ,la oportunidad es ahora. Y aun así para muchos el ser padre es solo crear una familia, pero para mi es lo mejor que me ha pasado en la vida", finaliza el DJ en la publicación.

Aunque este texto no es suyo, Kiko Rivera ha querido compartirlo con todos sus followers y dedicárselo a sus tres hijos, Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, Ana y Carlota. El post se ha llenado de numerosos comentarios de amor y de cariño hacia el DJ y su familia y, algunos seguidores del DJ, no han dudado en mencionar el conflicto que mantiene con Isabel Pantoja, con la que no se habla desde hace mucho tiempo. "Buena reflexión...Ahora mejor que nunca debes entender a tu madre", ha escrito una usuaria. "La familia no está completa del todo, tu madre forma parte de ella, tenlo en cuenta. Una madre es el mejor bocadico que puede tener cualquier persona. Esto me lo decía mi abuela. A mí me falta mi madre y es lo que más hecho de menos, su ternura y su amor", le ha aconsejado otra seguidora.

A pesar de la cantidad de comentarios que recibe sobre la nula relación que mantiene en la actualidad con Isabel Pantoja por parte de sus followers, Kiko Rivera prefiere hacer oídos sordos y pasar olímpicamente de los consejos de algunas de sus seguidoras. De momento, parece ser que no se va a producir un acercamiento entre ambos y el clan está prácticamente roto. Además, el DJ tampoco se habla con su hermana, Isa Pantoja, y ésta última tampoco se dirige la palabra con la tonadillera. Anabel Pantoja se ha convertido en el nexo de todos y los enfrentamientos que ha tenido su tía con sus primos no han condicionado en absoluto en la relación que la influencer mantiene con los miembros de su familia, mostrándose de lo más neutral.