Isabel Pantoja y Kiko Rivera, unidos por el dolor en el aniversario de la muerte de Paquirri

Hoy se cumplen 39 años que Paquirri murió en Córdoba tras una gravísima cornada. El torero e Isabel Pantoja habían sido padres de su primer hijo en común, Kiko Rivera, siete meses atrás. La tragedia y el luto inundaba a la tonadillera y a todos los familiares del diestro con la inesperada muerte tan temprana de uno de los hombres más famosos de la crónica social de esa época de nuestro país. Casi 40 años después, madre e hijo, que viven uno de sus peores momentos familiares, se han vuelto a unir, eso sí, de manera puntual, para homenajear a Paquirri en el aniversario de su triste pérdida.

Al igual que el año pasado, Isabel Pantoja y Kiko Rivera han enviado una enorme corona de flores a la tumba del torero en su honor. En ella, se puede leer "Tu esposa e hijo". Con este detalle, han vuelto a demostrar cierta unión, a pesar de que en los últimos tiempos su relación sea prácticamente nula.

El recuerdo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera en el 39 aniversario de la muerte de Paquirri GTRES

No es casualidad que ayer, Isa Pantoja, hija menor de la tonadillera y hermana de Kiko Rivera, fue una de las invitadas a "Cuentos Chinos", presentado por Jorge Javier Vázquez, elegido como padrino de su boda con Asraf el próximo 13 de octubre en Sevilla. La joven, que se estrenó además como nueva colaboradora del programa, desveló que entre ella y su madre no hay ningún tipo de relación y que no asistirá a su enlace matrimonial, el día más importante de su vida. Ni ella ni el DJ ni nadie perteneciente al clan, salvo su prima Anabel Pantoja, que sí estará al lado de la televisiva cuando pase por el altar junto al modelo.

La relación entre los tres pertenecientes al núcleo familiar es nula. Tanto es así, que durante la esperada entrevista de Isabel Pantoja del pasado 4 de septiembre, la tonadillera no mencionó en ningún momento a ninguno de sus dos retoños. Después del encuentro de la artista con Pablo Motos, Kiko Rivera no dudó en publicar una fotografía con su padre, Paquirri, junto al siguiente título: "Buenos días mi gente. Nada más que añadir". Sin lugar a dudas, un zasca en toda regla hacia su madre, dando por zanjada su relación de manera indirecta a través de su perfil de "Instagram".