Kiosco: Alejandra de Rojas, José María Almoguera y la boda del sobrino de Ana Rosa Quintana, protagonistas de las revistas

Alejandra Rojas abre las puertas de su nueva casa de campo, a los pies de los Montes de Toledo, a la revista "¡Hola!". Tras su separación, la aristócrata intenta recuperar la calma rodeada de naturaleza y animales. "Ninguna ruptura es fácil. La vida no siempre sigue el camino que uno espera, pero siempre prosigue su curso. Después del vuelco emocional que conlleva una ruptura, llega la calma", se sincera.

La boda de Nacho Aragón y Bea Gimeno, en el corazón de Mallorca, el pasado fin de semana ocupa también su espacio en la publicación. Una emotiva ceremonia ante 400 invitados y en la que Emilio Aragón, padre del novio, puso música a la boda y a la fiesta.

Pero, sin duda, la protagonista de la semana es Kate Middleton. La princesa de Gales ha conmovido al mundo entero con el vídeo en el que anuncia que ha terminado su tratamiento de quimioterapia. "Estoy libre de cáncer", destaca. Una lección de vida que protagoniza todas las revistas de hoy miércoles, 11 de septiembre.

La revista "Semana" dedica su portada a la esposa del príncipe William y su preparación para volver a la vida pública. "Ha sido increíblemente duro para nosotros como familia. La vida puede cambiar en un instante", decía la princesa en su reaparición.

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, cierra las puertas a la reconciliación: "No confío en mi madre", confiesa en "Lecturas". Almoguera concede su primera entrevista en solitario para desvelar los auténticos motivos de la ruptura con su madre. "No me fío de ella", afirma.

"Diez Minutos" revela todos los secretos del enlace de Kike Quintana, el sobrino y colaborador de Ana Rosa Quintana y su novia Cristina, que se celebró el pasado 7 de septiembre.