Emilio Aragón resucita a "los payasos de la tele" en la boda de su hijo

Uno de los momentos más emotivos en la boda de Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón, y la influencer Bea Gimeno fue cuando el mediático padre del novio se subió al escenario, ante el asombro de todos los invitados, y se puso a cantar en directo “Susanita tiene un ratón”, uno de los temas más populares de “Los payasos de la tele”. Con ello homenajeaba a su padre y a sus tíos, Miliki, Fofó y Gaby, ya fallecidos, que marcaron con letras de oro el mundo del espectáculo y de la televisión.

Todos los presentes se unieron en modo coral a la sorpresiva actuación de Emilio, y hasta su hijo Nacho quiso homenajear a su abuelo Miliki colocando un retrato suyo en uno de los rincones donde se celebró el banquete nupcial.

Nacho Aragón y Bea Gimeno en su boda. @mariapombo

Además, Emilio compuso una breve canción que levantó las carcajadas de todo el mundo al cantarla: “Hoy es la boda de Bea y Nacho, hoy es el día en que los dos se han casado de blanco. Madre mía, ya pensábamos que nunca llegaría, bendito día. Lo bueno es que yo me he librado del chaqué. No hay nada como esta esta bendita guayabera, de estar sudando me libre”.

Con el paso de los años, de los “últimos payasos de la tele” tan solo quedan en activo los dos hijos de Fofó, Fofito y Rody, que aún recorren la geografía española en dos circos. También han seguido la tradición familiar los hijos de Gaby, que se anuncian en sus espectáculos como “Los Gabytos”.