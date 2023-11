Kiosco: Todo lo que aún no sabes del escándalo entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr

Eva Longoria abre a ¡Hola! por primera vez las puertas de su nueva y fabulosa casa de Marbella, en un excepcional reportaje junto a su hijo, Santi. Además habla de su pasión por España y sus raíces asturianas, de los amores de su vida y de sus retos en Hollywood

Inés Sastre celebra la fiesta de sus fabulosos 50 años en París, en un emblemático edificio y con los Campos Elíseos de fondo iluminados de Navidad. "Dicen que los 50 son los nuevos 40. Pero no, los 50 son los 50, y a mí me gusta que sean una etapa diferente", asegura la modelo. Porque, para ella, cambiar de década va siempre unido a un nuevo ciclo. Y hay mucho que celebrar y agradecer en sus bodas de oro con la vida.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo alejan los rumores de un posible distanciamiento entre ambos cogidos de la mano, cariñosos y cómplices, por las calles de Madrid. Cumplen 14 años juntos y su intención es que sean muchos más. De hecho, no es siquiera un propósito, es una realidad. Un deseo que viven con toda la naturalidad del mundo y con la cotidianidad de quien se quiere sin esfuerzo, porque nadie en la pareja se ha planteado que sea de otra manera y porque Amaia Salamanca y Rosauro no están separados y ni tan siquiera se ha abierto una crisis en la pareja. Su vínculo sigue fuerte y sólido, publica ¡Hola!.

En Semana, Bárbara Rey en su semana más difícil. La murciana está viviendo una de las etapas más complicadas tras la explosiva entrevista que ha ofrecido su hijo, Ángel Cristo Jr., atacándola. Eso la ha convertido en la protagonista del nuevo número de esta revista. Han sido muchas las bombas que su hijo ha dado sobre su infancia. Una infancia dura de la que culpa en gran parte no solo a su padre, también a la vedette. De ella asegura que le medicaba: "Me contó que nací con una hernia de hiato y lloraba mucho. Me dijo que lloraba muchísimo y a veces me ponía orfidal en el biberón. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente por su parte. Ella veía un problema y la solución estaba en darme pastillas. Me ha medicado toda la vida. Ninguno de los dos progenitores es capaz de educar a unos hijos como tiene que ser", reconocía Ángel Cristo Jr. ante la sorpresa de todos. Han sido muchas las declaraciones que ha ofrecido Ángel Cristo Jr. después de mucho tiempo sin hablar. Ha elegido la televisión para dar este explosivo testimonio que todavía sigue protagonizando titulares.

