Eva Longoria cuenta en 'El Hormiguero' lo más picante que hizo en su luna de miel en Thailandia

'El Hormiguero' despidió anoche su semana con la visita de la actriz, directora de cine y televisión, empresaria y filántropa estadounidense Eva Longoria. Con ella, Pablo Motos charló, entre otros asuntos, sobre su debut tras las cámaras con la película 'Flamin` Hot', que puede disfrutarse en la plataforma de streaming Disney+.

"Tengo miedo a que no voy a entender nada de lo que vayas a decir", le dijo Longoria a Motos en relación a que esta iba a hacer la entrevista en español, cosa que ya hizo en 'La Resistencia'."Mi familia es asturiana, yo nací en Texas, pero ahora vivo entre México y Marbella", resumió la intérprete su biografía, apuntando que "tienes que coger un amante para aprender: aprendí español con un novio madrileño y francés con mi expareja [Tony Parker]".

La norteamericana acaba de hacer su primer largometraje: "Es sobre el hombre que inventó los Cheetos picantes, que es el snack número 1 en el mundo". Y explicó qué le conquistó de esta historia: "Es la historia del limpiador de los baños, que vio que no había productos para los latinos en EEUU e inventó este producto; es un relato increíble de superación".

Algo llamativo es que Longoria tuvo que hacer un casting de directora cuando le llegó el guión: "Yo llevaba diez años dirigiendo para televisión, pero era nueva en cina. Los productores hacen entrevista con varios directores y deciden cuál es el mejor proyecto".

Al hilo del argumento de la película, ¿cómo de importante es el picante en la vida de la actriz y directora de cine? "Me encanta. Hay un programa de tele que tienes que ir tomando más picante cada vez, y a mí me encantaría ir". Y, a continuación, contó: "En mi luna de miel fuimos a Thailandia, y en el restaurante nos aconsejaron no pedir los platos más picantes del menú (el camarero, el metre, el chef) y con una cucharada acabamos en el hospital. Es otro nivel allí."

A Longoria en su familia le llamaban "la prieta fea": "Y es que mis hermanas son rubias, y yo nací con pelo y ojos negros... Y yo llegué a pensar que mi nombre era fea, e incluso mis hermanas me decían que era adoptada, lo cuál me creí". Y la fea llegó a presentarse a un concurso de belleza... Pero Eva prefirió no hablar más del pasado.

Próximamente, Apple TV dará la segunda temporada de 'Tierra de mujeres', en la que Longoria hace de hija de Carmen Maura, actriz que, por cierto, estará la semana que viene en el programa de Motos.

"Es más difícil dirigir un largometraje por ser mujer que por ser latina", aseguró Longoria. Aunque "sólo un 1% detrás de la cámara son latinos, y un 10%, mujeres".