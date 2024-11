El lado más personal de Arturo Pérez-Reverte: de su matrimonio con Blanca a Carlota, su desconocida hija

Esta noche Arturo Pérez-Reverte vuelve al programa "El Hormiguero" con Pablo Motos para promocionar su última novela, "La isla de la mujer dormida", una historia de piratas del siglo XX que transcurre en el mar Egeo durante los años de la Guerra Civil española. Además de presentar su libro, el escritor comentará la convulsa actualidad con el presentador y su visita promete dar mucho de qué hablar.

Pérez-Reverte no necesita presentación. El cartagenero es uno de los escritores más famosos de nuestro país y una eminencia en el campo de la letras. A pesar de ser uno de los rostros más conocidos del panorama nacional -e internacional-, lo cierto es que Pérez-Reverte ha sabido mantener su vida privada en un segundo plano, alejada del foco.

El escritor nació hace 72 años y se graduó en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Durante su etapa universitaria conoció a Blanca, su mujer, con la que formó una familia. De este matrimonio nació en 1983 Carlota, su hija. Es Licenciada en Historia y Arqueología Marítima, y ha seguido una carrera que refleja su amor por la historia y la exploración, dos áreas en las que también ha mostrado interés desde pequeña, pasión que ha heredado de su familia paterna. "De niña ya jugaba a excavar en el jardín y hacer agujeritos a la búsqueda de cosas. Después comprobé que bucear es una de las experiencias más maravillosas que existen. Y, además, en mi familia, el mar ha sido un elemento muy presente. Así, los dos aspectos se unieron y tuve muy claro a lo que quería dedicarme", explicó en una entrevista en 2017 en "ABC".

Carlota ayudó a su padre en la creación de "Capitán Alatriste", una de las novelas más famosas del cartagenero. "Desde siempre me ha gustado mucho escribir y recuerdo como un momento mágico y precioso la colaboración con mi padre en la primera entrega de la serie de Alatriste. Me encargaba de rastrear documentación, encontré un montón de mapas, y también mi padre me contaba lo que iba a pasar en el siguiente capítulo y yo escribía a mano en un cuaderno que él todavía conserva", desveló en la anterior entrevista citada la hija de Pérez-Reverte.

Una eminencia en el periodismo y las letras

Además de su impecable trayectoria en el mundo de la literatura, Pérez-Reverte fue reportero de guerra durante su paso por RTVE, informando de los conflictos bélicos en primera línea de batalla. Desde 2003 es miembro de número de la Real Academia Española. El escritor ha tenido un papel muy importante en la preservación y evolución de la lengua española.