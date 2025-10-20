Lamine Yamal y Nicki Nicole: amor y goles en su debut oficial como pareja

Lamine Yamal vive uno de los momentos más dulces de su vida. A sus 18 años recién cumplidos, el futbolista que ha revolucionado al Barça y a la selección española no solo triunfa en el campo, sino también en el amor. La estrella azulgrana y la cantante argentina Nicki Nicole han hecho su debut oficial como pareja en la Kings League, confirmando los rumores que desde hace meses encendían las redes sociales.

El escenario no podía ser más simbólico: el Cupra Arena de Barcelona, donde Lamine asistió al estreno de su propio equipo, La Capital FC, del que es presidente. Entre streamers, futbolistas y miles de fans, la joven pareja acaparó todas las miradas al llegar de la mano, sonrientes y cómplices. Nicki, con su característico estilo urbano y mirada luminosa, acompañó a su novio desde las gradas mientras él se preparaba para un momento histórico.

Un beso al aire para la cantante

Durante el encuentro, La Capital FC se enfrentó al campeón Ultimate Móstoles en un partido vibrante que terminó con una victoria por 8-5. Pero más allá del marcador, el instante que robó los corazones del público fue el "penalti presidente". Lamine no solo marcó el tanto con elegancia, sino que celebró poniéndose una corona imaginaria antes de lanzar un beso al aire dedicado a Nicki, que lo observaba desde las gradas con una sonrisa cómplice. Un gesto espontáneo, romántico y viral que confirmó lo que muchos intuían: la pareja está viviendo su amor con absoluta naturalidad.

Lamine Yamal y Nicki Nicole Gtres

Horas después, las redes se inundaron de vídeos y fotos del momento. En uno de ellos, se ve a Lamine y Nicki bailando juntos tras el partido, riendo y abrazándose entre bastidores. "Se nota que están muy enamorados", comentaban los fans, encantados con la química entre ambos. Días antes, habían sido captados llegando juntos a la ciudad deportiva del Barça, donde el delantero continúa su rehabilitación tras la lesión sufrida con la selección en septiembre. Nicki, al volante, acompañó a su chico en una escena cotidiana que terminó convirtiéndose en tendencia: amor, complicidad y apoyo mutuo.

Su relación comenzó a sonar el pasado julio, tras la fiesta de cumpleaños número 18 de Lamine, en la que Nicki fue una de las invitadas más destacadas. Desde entonces, se les ha visto en Mónaco, en escapadas románticas y en paseos en barco que ambos han compartido con sus seguidores. Aunque al principio optaron por la discreción, la pareja parece haber decidido dejar atrás el misterio y disfrutar su historia a la vista de todos.

Nicki Nicole, una de las voces más potentes de la escena latina, y Lamine Yamal, la gran promesa del fútbol europeo, forman una de esas parejas que parecen unir dos mundos: el de la música y el deporte, el talento y la juventud. Y si algo ha quedado claro tras su aparición en la Kings League, es que entre ellos no solo hay amor, sino también admiración y apoyo mutuo.

En el campo y en la vida, Lamine Yamal sigue marcando goles. Y esta vez, el más importante lo ha hecho con el corazón.