Preocupación máxima en el Barça por Lamine Yamal: "Flick quiso castigarlo..."

Es sin duda el jugador más determinante del FC Barcelona y una estrella fuera del campo que acapara el interés de las marcas más prestigiosas. Pese a que acaba de cumplir los 18 años, el atacante del FC Barcelona Lamine Yamal ya figura en el Top 10 de los futbolistas mejor pagados del medio especializado Forbes, publicado ayer.

El joven español cierra una lista liderada por el portugués Cristiano Ronaldo y en la que el astro argentino Lionel Messi ocupa la segunda posición. El diario económico Forbes cifra en 43 millones de dólares anuales los ingresos de Yamal, que renovó el pasado mes de mayo hasta 2031 con el Barça. De esa cifra, unos 10 millones serían generados por los patrocinios del joven con marcas como Adidas.

Una cifra nada desdeñable para un futbolista al inicio de su carrera. Sin embrago no es oro todo lo que reluce entorno a Lamine Yamal y en el club ya no ocultan su preocupación por todo lo que rodea al joven futbolista. Tras el encontronazo con la selección, el futbolista se recupera de su lesión y tiene previsto saltar al césped ante el Girona pero el temor a que su carrera comience a desviarse es ya una realidad.

Tensión en el Barça

En el FC Barcelona se respira un aire tenso. Hansi Flick no solo dirige desde la pizarra, también controla el vestuario y no ha dudado en castigar con firmeza a cualquiera de sus estrellas cuando así lo ha considerado oportuno.

Según "El Larguero", el comportamiento del futbolista en los últimos meses no está gustando. Sus acciones fuera del campo pueden estar incomodando a cierto sector del mando barcelonista, que se encuentra en una situación de especial vigilancia con el segundo mejor jugador del mundo.

Dicho medio afirma que ha podido confirmar la noticia adelantada por National.cat sobre un posible castigo al futbolista que fue neutralizado por Deco y que ha provocado un gran malestar en el técnico alemán.

El incidente ocurrió antes del partido contra el PSG. Según informó Culémania, Yamal llegó tarde a la activación previa. Para un jugador normal, solo sería un descuido. Para Flick, fue una señal de falta de respeto. El alemán decidió actuar siguiendo su manual de instrucciones. Y la decisión fue retirar al jugador del once titular.

Un grave precedente

Sin embargo, según el programa deportivo de la cadena Ser, Deco desautorizó a Flick e hizo que se replantease la decisión. Finalmente, Lamine Yamal jugó los noventa minutos del partido de la fase liga contra el PSG y terminó resentido de su última lesión. Este pulso vencido por parte de la dirección deportiva no gustó a Hansi Flick, entrenador que ha hecho de la disciplina el principal bastión del orden dentro del vestuario del FC Barcelona.

Según los medios catalanes, lo que más molestó al entrenador no fue el retraso, sino la intervención externa. Flick percibió que los viejos hábitos del club podían regresar y cree que dejar sin sanción a Lamal puede creer un incómodo precedente de cara al futuro.

Pero además, según ha podido confirmar "El Larguero" , lo que más preocupa en el club es el modo de vida del futbolista que temen que pueda llegar a desconcentrarle. En este sentido, su ex compañero Íñigo Martínez ya lanzaba un aviso en El Partidazo de Cope sobre Lamine Yamal: "No es consciente de la mochila con la que acarrea... No sé como lo hace, yo no estaría preparado. Sé que hay gente de su entorno que está pendiente de lo que hace y lo que deja de hacer".

En este escenario desde el club ya han activado un plan de vigilancia para seguir de cerca todos los pasos de su jugador estrella.