Todos quieren a Lamine Yamal

Un contrato «top» con Adidas, con logo propio y línea de ropa y botas, auriculares, móviles, bebidas energéticas, cacao soluble... Lamine Yamal se ha convertido en un icono global para la generación Z. Alcanzada la mayoría de edad el pasado 13 de julio, firmó un contrato multimillonario con el Barça hasta 2031 y se ha convertido en un referente en el marketing deportivo.

En febrero del pasado año se confirmó su fichaje por Adidas para ser una figura de primer nivel a la altura de Messi, con logo propio, una línea de ropa y botas y vídeos publicitarios junto con la estrella argentina. Marcas como Beats, Powerade y Oppo le captaron luego a medida que su valor deportivo crecía de forma exponencial, bien para anunciar teléfonos móviles o bebidas energéticas. La última empresa en sumarse al «efecto Yamal» ha sido Nesquik, la filial de Nestlé, que le ha situado como protagonista de su nueva campaña.

«Va mucho más allá de su excepcional habilidad deportiva. Es un jugador que muestra perseverancia, optimismo y tiene una manera de entender y jugar al fútbol, siempre con auténtica pasión y positivismo», apuntan desde el equipo de Nesquik.

La campaña lleva el lema «No te rayes y sigue jugando», en alusión a los «cacaos» a los que se enfrentan los jóvenes en su día a día, también el futbolista del Barça, pero que este sortea con «una actitud admirable, con humor, diversión y positivismo. No se raya, sigue jugando, disfrutando del fútbol y mejorando a diario», argumentan desde la compañía de cacao soluble que llegó a España en 1963.

Las marcas que apuestan por su rostro le ven como una estrella por su habilidad y potencial, con independencia de la camiseta que vista, por lo que no consideran un «problema» la impresión que pueda generar en hinchas de equipos rivales del Barcelona.

Para el CEO de Digital Media Sports, Chema Lamirán, su virtud es que ha sabido conectar con la generación Z, que «no estaba acostumbrada a que sus ídolos le hablaran en TikTok e Instagram de una forma tan fresca, sencilla y también rebelde».

«Eso lo convierte en un icono global para el marketing. Cualquier joven se puede sentir identificado con él. Ha trascendido todos los estatus y conecta con todo el mundo de su generación», apunta a Efe Lamirán, para quien el origen marroquí del extremo del Barça refuerza ese carácter universal. El responsable de esta agencia especializada en marketing digital para deportistas ve a Yamal «muchísimo recorrido» como referente publicitario siempre que su progresión dentro y fuera del campo de juego esté a la altura.