Lamine Yamal, el nuevo heredero de la mansión de Shakira y Piqué: juventud, lujo y una vida en clave de oro

A sus apenas 18 años, Lamine Yamal no solo deslumbra en el terreno de juego: también empieza a construir fuera de él una vida de estrella. Con la serenidad y el brillo de quien ha nacido para marcar una era, el jugador del FC Barcelona se dispone a dar uno de sus primeros grandes pasos en el universo del lujo: adquirir la legendaria mansión que perteneció a Gerard Piqué y Shakira en Esplugues de Llobregat, valorada actualmente en unos 11 millones de euros.

La propiedad, situada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, es un símbolo de éxito y discreción, un refugio donde la pareja más mediática del pop y el fútbol vivió antes de su sonada ruptura. Fue allí donde Shakira, según se contó en su momento, descubrió la infidelidad de Piqué a través de un tarro de mermelada. Hoy, el lugar parece destinado a una nueva historia: la del joven prodigio blaugrana que quiere convertir esa misma casa en su santuario personal.

Campo de fútbol privado

La vivienda, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller, se alza sobre 3.800 metros cuadrados de puro diseño contemporáneo. Tres plantas, dos niveles subterráneos, y una distribución que mezcla amplitud y sofisticación: seis dormitorios, cinco baños, terrazas abiertas a las colinas barcelonesas y una cocina con una imponente isla central que invita al encuentro. Entre sus tesoros se cuentan una piscina climatizada, otra exterior, gimnasio, biblioteca, sala de cine, estudio de grabación, pista de pádel y un pequeño campo de fútbol privado. Todo lo que una estrella en ascenso podría desear.

Piqué y Shakira compraron el complejo en 2012, con la idea de crear un entorno familiar interconectado con tres residencias independientes. Allí vivieron sus hijos, Milán y Sasha, y los padres de la cantante. Tras su separación, el conjunto se convirtió en un símbolo de una era dorada que se desvanecía, hasta que en 2024 se anunció la venta de una de las viviendas por algo más de tres millones de euros.

Yamal, consciente del peso simbólico de la operación, planea una reforma integral para adaptar la mansión a su estilo y necesidades. Su objetivo, según fuentes cercanas citadas por El País, es convertir el espacio en un hogar que refleje su identidad: moderno, funcional y con todas las comodidades que requiere un deportista de élite.

El joven jugador ya ha demostrado su generosidad: ha comprado viviendas a sus padres y a su abuela, gestos que revelan una madurez poco común para su edad. Ahora, con esta adquisición, parece dispuesto a redefinir la nueva era del lujo futbolístico catalán, donde el talento precoz se mezcla con una ambición elegante y contenida.

Así, la mansión que una vez fue escenario de una de las historias de amor más mediáticas del país podría renacer bajo el signo de la promesa y la juventud. Lamine Yamal, con apenas 18 años, no solo conquista estadios: también empieza a escribir su propia leyenda entre los muros de la casa más famosa de Esplugues.