Laura Matamoros ingresa de urgencia en el hospital: "No puedo respirar"

Las altas temperaturas que se hacen notar en buena parte de España bien podrían corresponderse con la primera parte del verano, pero lo cierto es que seguimos en primavera, para desgracia de los alérgicos. Los niveles de polen y otras partículas en suspensión se han disparado y algunas personas han requerido atención médica en los casos más extremos, como acaba de ocurrir a Laura Matamoros.

La hija de Kiko Matamoros padece problemas respiratorios desde hace años, y las condiciones climáticas que empeoran su alergia no hacen más que empeorar sus afecciones. De hecho, este miércoles ha notado tantas dificultades a la hora de respirar que no le ha quedado más remedio que acudir al hospital.

“Al final ha pasado lo que me temía que me iba a pasar… Soy alérgica desde pequeña y asmática también. Estuve poniéndome vacunas durante mucho tiempo para la alergia… y me desapareció durante años. Este año me ha vuelto muy fuerte y hoy ya casi sin poder respirar he tenido que ir a urgencias… tenía eventos a los que ir, y trabajos con los que cumplir. Sintiéndolo mucho esto es lo que me ha tocado hoy, y espero remontarlo bien”, ha comenzado diciendo la influencer, a la que no le ha quedado más remedio que suspender su agenda.

Mientras estaba siendo atendida en el hospital con una mascarilla de oxígeno se ha percatado de que su caso no es el único y que otras muchas personas están sufriendo como ella los problemas derivados de la alergia. “Por lo que me han dicho los médicos, igual que yo, en un día pasan muchas más personas, qué horror”, lamenta Laura Matamoros al tiempo que describe sus síntomas: “Me duele la cabeza, los oídos, el pecho, no puedo respirar… Me voy a dormir y a ver si mañana ya estoy mejor”.

Kiko Matamoros y su hija Laura Gtres

Un bache de salud en el que de seguro cuenta con el apoyo de su familia, especialmente Kiko y Anita Matamoros. La mala relación que la influencer mantiene con Makoke no ha sido impedimento para fortalecer su vínculo con su hermana, que prefiere no posicionarse en una guerra que no va con ella.

En cuanto a Kiko Matamoros, aunque en el pasado protagonizaron varios y sonados enfrentamientos, hoy mantienen una buenísima relación, y al colaborador de “La familia de la tele” se le cae la baba con sus nietos, Matías y Benjamín, fruto de la relación de Laura Matamoros con Benji Aparicio.