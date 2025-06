Lucas, al límite: “Me tiraron una bolsita de droga por cómo tengo la nariz”

Lucas González, del dúo musical Andy y Lucas, está atravesando uno de los momentos más duros de su vida personal y profesional. Desde que se sometió a una operación estética en la nariz -con un resultado complicado por un mal postoperatorio- no ha dejado de recibir críticas, comentarios hirientes e incluso situaciones tan insólitas como desagradables. La última, y más indignante, la vivió recientemente y con su hijo como testigo.

Durante una entrevista en la COPE, con motivo del final de la gira "Nuestros últimos acordes", el artista relató que, tras recoger a su hijo del colegio, entró en un bar donde fue abordado por dos hombres. "Iban un poco ya calentitos. Me reconocen, me saludan y uno se me acerca y me tira una bolsita de droga encima de la mesa delante del niño", explicó, aún visiblemente alterado. "Una locura. Me dijo: ‘Tú tienes pinta de gustarte la fiesta’. Cogí la bolsita y la aparté, pero me quedé paralizado. No sabía si levantarme, si partirle la cara, si quedarme callado...".

Acoso

Este episodio, según cuenta, no es aislado. Lucas lleva meses soportando rumores y especulaciones por su aspecto. "Al principio era aguantar la broma del gordito, ahora la nariz… ¿Nadie se fija en la música que hacemos?", lamentó. En su visita a "El Hormiguero", el pasado enero, ya adelantó lo difícil que está siendo para él esta etapa. "Me derrumbo cuando se me acercan y me dicen barbaridades, incluso delante de sus hijos. La educación y los valores tienen que estar por encima de todo eso", explicó con sinceridad.

Andy y Lucas en 'El Hormiguero': "¡No me voy a morir mañana!" Atresmedia

A pesar de todo, el cantante no pierde la esperanza. Ya ha anunciado que, si todo va bien, en octubre podría volver a pasar por quirófano para corregir el problema.

Con el foco mediático más puesto en su imagen que en su carrera musical, Lucas intenta mantener la dignidad y la cabeza alta. "Esto le puede pasar a cualquiera. Me pasó a mí, pero sigo aquí, con mi música, con mi familia y con la verdad".