La decisión de Lucas, de Andy y Lucas, sobre su nariz

Aunque al principio afirmó no haberse sometido a ningún retoque estético, después Lucas, de Andy y Lucas tuvo que confesar. El cantante confesó en "El Hormiguero" que se había realizado una rinoplastia y que no respetó el postoperatorio como debía haberlo hecho. El resultado es la nariz que ha dado lugar a tantos comentarios. "Ha sido totalmente culpa mía porque no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner...", explicaba el cantante en el programa de Antena 3.

Parecía que el tema ya se había olvidado hasta que la reciente actuación del grupo en el descanso de la final de la Copa del Rey de baloncesto entre el Unicaja y el Real Madrid les ha vuelto a dar protagonismo, no solo por las críticas al show, al que han comparado con una verbena, sino también al rostro del gaditano.

Ahora ha sido en el programa "Y ahora Sonsoles", donde Lucas ha explicado qué decisión ha tomado respecto a su nariz. Tras el acoso brutal en redes, el cantante afirmaba que "en el mes de abril no tenemos conciertos, así que aprovecharé para operarme, nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar", comentaba. La operación se llevará a cabo en Barcelona y asegura que conseguirá "la nariz más bonita de España", a lo que añadía que piensa ponerse "una máscara por la calle y nadie conseguirá una foto mía".

"Me han mandado meterme en una cámara hiperbárica y llevo 30 días. No es plato de buen gusto porque da presión. También me ha mandado diferentes tipos de lavado y cremas y lo estoy haciendo todo" afirmaba como pasos previos a la reconstrucción del cartílago nasal. .