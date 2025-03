Una experta, sobre la nariz de Lucas: "Le pasa lo mismo que a Belén Esteban"

Lucas González, integrante del célebre dúo “Andy y Lucas”, atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida a raíz de la reciente pérdida de su hermano Pedro. El cantante se dejó ver muy afectado este jueves en el velatorio, acompañado por familiares y seres queridos, incluido Andrés Morales, su amigo y compañero de formación musical.

Una vez más, el foco se ha dirigido a un aspecto de su rostro que ha dado mucho que hablar en los últimos meses: la nariz. El resultado de la rinoplastia a la que se sometió no fue el esperado, y aunque él mismo explicó en su día que la deformación obedece a un mal cuidado por su parte, una profesional y experta en la materia explica a LA RAZÓN que han debido influir otros factores.

“Como sanitaria y como persona que se ha sometido a una rinoplastia, creo que tal deformación no puede deberse solo a un mal cuidado”, indica a este diario Lidia gallego, enfermera dermoestética.

Esta profesional sanitaria insiste en que “aunque tengas un mal cuidado, no se queda tan mal si no hay otro problema de base, ya sea porque el cartílago no esté vascularizado, una infección o cualquier otro factor que juegue en contra”.

Lucas, de Andy y Lucas, se derrumba al hablar por primera vez de su operación de nariz: "La culpa es mía" Europa Press

En cuanto a las soluciones, parece que González no tendrá más remedio que volver a pasar por quirófano, muy probablemente en dos nuevas ocasiones. “Su tejido todavía se está recuperando, y seguramente necesite un injerto, quizás de costilla, y es probable que tenga que someterse a dos operaciones. No tiene nada de cartílago ahora mismo y necesita un buen soporte”, sostiene Gallego, que aplaude la valentía del cirujano que acceda a operar a Lucas: “Le pasa lo mismo que a Belén Esteban cuando tuvo su problema con la nariz. Tiene una expectación tremenda, y cualquier cirujano que quiera arreglarla va a tener todos los ojos encima”.

Problemas de salud

Más allá de lo estético, Gallego explica que el aspecto de su nariz también puede influir en la salud de Lucas. “Puede presentar dificultad para respirar, y probablemente, el cirujano que le atienda le dirá que lo primero es solucionar ese problema para que pueda respirar con normalidad, y en una segunda intervención corregir lo estético. El cirujano que se atreva con él va a anteponer la salud y lo dejará por escrito”.

Por último, para Gallego es importante recalcar que las rinoplastias tienen buenos resultados en la mayoría de las ocasiones si no hay un problema previo a la operación: “Lo más probable es que él ya tuviera un problema de cartílago anterior a esa rinoplastia, y si además le añades un mal cuidado, pues hay unas consecuencias. Si llegas a una operación con la nariz bien, tus cartílagos están perfectamente vascularizados y sigues un postoperatorio regular, no aparece este aspecto de ‘silla de montar’”.