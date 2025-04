Luces y sombras en el homenaje a Paquirri: un alcalde detenido, emoción y mucho arte

La familia Rivera quiso recordar el sábado 19 de abril la figura de Paquirri con un homenaje en Zahara de los Atunes. Lo que prometía ser un emotivo evento se transformó en una tarde con cierta polémica, tras la detención del alcalde de esta localidad gaditana por tratar de parar la instalación de la plaza de toros portátil en la que se celebraría el festejo.

El alcalde, que fue puesto en libertad sin cargos, con la causa archivada, interrumpió las labores de los operarios afirmando que no tenían permiso para instalar la plaza. A este percance se unió una concentración de colectivos ecologistas que expresaron su descontento. El homenaje, sin embargo, pudo desarrollarse según el guion previsto y Zahara de los Atunes, localidad natal de Paquirri, fue escenario de una tarde llena de sentimiento. El pueblo se unió para recordar a una de las figuras más emblemáticas de la tauromaquia cuando se cumplen 40 años de su trágica muerte.

El cariñoso gesto de Cayetano

Cayetano Rivera Ordóñez, Canales Rivera y el joven Adrián Guillén completaron el cartel de este encuentro con la memoria. Cayetano sirvió una actuación elegante y sobria, aunque en su segunda faena tuvo que enfrentarse con raza heredada a un toro difícil. Brindó su actuación a su orgullosa tía Teresa Rivera y fue premiado con dos orejas y rabo. Conmovida por el gesto de cariño y respeto, Teresa Rivera no pudo ocultar sus lágrimas al ver a su sobrino honrando la memoria de su padre. "Me he emocionado con mi niño", declaró.

Teresa Rivera, conmovida por el gesto de su sobrino Cayetano en el ruedo: "Me he emocionado con mi niño" Europa Press

El festival taurino contó con la presencia de Víctor Janeiro y su esposa, Beatriz Trapote, quienes acudieron al evento acompañados de sus tres hijos, Víctor, Oliver y Brenda. La familia disfrutó de una tarde muy especial en la plaza, donde se respiró un ambiente cargado de cariño y recuerdos.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, acompañados de sus hijos, testigos del emotivo tributo a Paquirri Europa Press

Quienes también se acercaron hasta Zahara de los Atunes fueron las dos mujeres clave en la vida de José Antonio Canales Rivera: su actual novia, Regina García Pérez, y su exmujer, María del Carmen Fernández.

Regina, sentada cerca de Teresa Rivera, observó con atención las faenas de su pareja, mostrándose visiblemente orgullosa. Su mirada seguía cada movimiento de Canales, especialmente cuando se acercaba al burladero para calentar. Fue testigo, además, de la complicidad entre los primos Cayetano y José Antonio, cuando este último recibió la ovación del público y fue felicitado por Cayetano, un gesto que no pasó desapercibido para Regina.

La exmujer, la actual pareja y la hija de José Antonio Canales Rivera, unidas por su cariño y apoyo al torero Europa Press

María del Carmen Fernández, exesposa de Canales, también estuvo presente junto a su hija Carmela Guadalupe. Ambas aplaudieron con orgullo. Uno de los momentos más especiales de la tarde fue cuando el diestro brindó un toro a su hija.