Lucía Rivera, muy rotunda sobre Eva González y su relación: "Yo de dardos creo que no he sido nunca, soy muy directa"

Lucía Rivera ha reaparecido ante las cámaras durante la fiesta que la firma de gafas de sol Sunglass Hut ha organizado Madrid para celebrar la llegada del verano. La hija de Cayetano Rivera repite como embajadora de la firma de la que un día fue junto a Kika, la hija de María Cerqueira. Como era de esperar, la modelo se ha pronunciado por la joven portuguesa, a la que consideró una hermana durante la relación de su padre con la presentadora lusa.

Su actual relación con Kika

Siempre tan sincera, Lucía Rivera ha reconocido que "echa de menos" a Kika, con la entabló una estrechísima relación en los dos años de noviazgo de Cayetano y María. Tras la ruptura de su padre con la portuguesa, la hija de Blanca Romero ha desvelado que "tenemos un contacto muy bueno. A ver, no saquemos nada de contexto, pero el que normalmente hay después de lo que pasó, que no fue nada...", refiriéndose a la separación de la pareja.

Lucia Rivera y Kika Cerqueira en un evento de gafas de sol GTRES

Un mes después de la ruptura del diestro y la presentadora, Lucía Rivera ha sido la única de la familia que se ha pronunciado sobre el asunto. Muy apenada, ha reconocido en más de una ocasión que la presentadora era como una segunda madre para ella.

Feliz y enamorada

Lucía Rivera atraviesa por un buen momento, tanto a nivel profesional como sentimental. Enamorada de Fernando Wagner, con el que mantiene una discreta relación desde hace aproximadamente un año, no se plantea pasar por el altar con su pareja.

" Yo soy muy anti-bodas, ¿eh? O sea, soy muy anti todo lo que viene siendo el postureo y estas cosas. Hombre, una boda a lo mejor muy sencilla en la playa.... Creo que soy la menos clásica de mi familia, que ahí donde ves a mi madre... Creo que es más clásica que yo", se ha sincerado la modelo.

Antes de Fernando, Lucía Rivera mantuvo una relación sentimental con Marc Márquez, con el que no tiene contacto. De hecho, ni sigue su carrera de motociclismo. "No es un deporte que me gustara. No soy muy deportista. Un deporte súper masculino, un poco incluso machista. No, no mi ex, sino el deporte en general. Y no, no me gustan. Tampoco los toros, no me gustan todo lo que sean cosas de muchos hombres juntos gritando. Soy más de fiestas de techno, museos, o desfiles, o cine, me encanta, Pero no soy yo mucho de deportes, ni el fútbol, ni nada", ha confesado la joven.

Se reafirma con Eva González

Sobre si se había ido pronto de la fiesta de los Premios Elle para no cruzarse con Eva González, Lucía ha negado rotundamente esa información. Aunque reconoce que no tiene ningún problema con la ex de su padre, sí se ha reafirmado en sus palabras y no quiere hablar más de ella. "Yo de dardos creo que no he sido nunca, soy muy directa, lo que he dicho, lo he dicho... ¿no estáis cansados de rupturas? Solo hablamos de rupturas, hay que hablar de cosas más interesantes. España está jodida. A ver si me compro una casa. No puedo, nadie puede, quién puede comprarse una casa ahora. Con ella todo genial", ha zanjado la modelo.