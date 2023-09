De Lydia Lozano a Marta López, los primeros invitados en Melilla para la boda de Kiko Hernández

Este sábado 16 de septiembre tiene lugar el gran día entre Fran Antón y Kiko Hernández. Se trata de una de las bodas que más han llamado la atención mediática, después de que Kiko Hernández hiciera pública su relación y anunciara que se darían el ‘sí quiero’ este mes de septiembre. Se trata de una fecha clave que cierra el periodo estival, pero no sin antes coronarlo con esta última boda del verano.

Los preparativos del evento han sido muy cuidados y trabajados durante mucho tiempo. Ni siquiera cuando Kiko Hernández viajó a Miami a rodar el nuevo formato de ‘Sálvame’ para Netflix dejó de trabajar y pensar en la decoración del gran día.

Como no podía ser de otra manera, la boda del actor y del televisivo ha reunido a amigos y familiares, pero también a muchos rostros mediáticos.

Celebrando la boda de Kiko Hernández Instagram

Lydia Lozano ha sido una de las primeras en llegar a Melilla y no ha dudado en mostrar sus ganas de que empiece la fiesta en unos meses de descanso tras el rodaje de ‘Sálvame’ en América. Y es que es tal la emoción que siente por ver a Kiko Hernández y a Fran Antón darse el ‘sí’, que ya ha tenido su primera anécdota. Junto a Pilar Vidal tuvo un pequeño susto al quedarse encerradas momentáneamente en el ascensor de su hotel, finalmente la historia no fue a más.

La que sí que no ha podido ocultar sus nervios ha sido Marta López. Esta mañana cogía un avión en el aeropuerto madrileño para poder estar en la boda de Kiko Hernández, quien es como un hermano para la colaboradora. “Se casa Kiko y la que se espera... Creo que me va a tocar llorar mucho” afirmaba desde sus historias en su perfil de Instagram.

Marta López muy emocionada por la boda de Kiko Hernández. Instagram

Falta muy poco para que Kiko Hernández y Fran Antón se conviertan en marido y marido y no han dejado ningún cabo suelto en cuanto a la ceremonia, que tendrá lugar en el salón dorado del Ayuntamiento. “Quiero que sea allí porque me encanta, allí se hará la ceremonia, el convite se celebrará en el hotel Meliá Puerto, uno de los mejores de la ciudad”, reveló Kiko Hernández en el extinto ‘Sálvame’. Y no será un evento que deje a la gente indiferente, pues se han esforzado por organizar una boda temática, muy del estilo de ambos. “Como los dos estamos metidos en este mundo queremos que la fiesta sea como una obra de teatro para nuestros invitados” profundizó el televisivo.

Algunos invitados de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

Pero Marta López y Lydia Lozano no son las únicas que no se van a perder este evento especial. Durante la carrera profesional de Kiko Hernández ha llegado a forjar grandes amistades desde los platós de la pequeña pantalla. También se han sumado Chelo García Cortés, Pilar Vidal, Laura Fa y Josep Ferre entre otros. De momento sigue sin saberse si Rocío Carrasco, con la que ha formado un gran vínculo en los últimos años, asistirá al enlace.