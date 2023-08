Fran Antón felicita a Kiko Hernández por su último cumpleaños soltero, "Te quiero infinito, deseando que llegue el 16 de septiembre"

El 26 de agosto queda marcado para el colaborador de Telecinco como un día para recordar y celebrar junto a sus seres queridos. Este sábado es el cumpleaños de Kiko Hernández y las felicitaciones por redes sociales no han dejado de llegarle desde que el calendario marcó el 26 de agosto. Muchas de ellas le han transmitido su deseo por pasar ese día tan especial con él, pero ha habido una felicitación que también ha sido una reafirmación de amor.

El próximo 16 de septiembre Kiko Hernández y Fran Antón se darán el ‘sí quiero’ y este es un momento especial para recordar su amor antes de que llegue el gran día.

Fran Antón pasó un tiempo alejado de Kiko Hernández, ya que su viaje de trabajo al continente americano les impidió reunirse durante una temporada. A pesar de eso ninguno de los dos ha perdido el tiempo y han seguido con los preparativos de su boda y recordando su amor. Al regreso del televisivo, ambos fueron de vacaciones en familia a disfrutar de la playa y ahora, cuando esas vacaciones parecían acabar, Fran Antón sorprende con una declaración de amor vía Twitter. “Muchas Felicidades MI AMOR... Gracias por hacerme tan feliz solo espero que estemos siempre juntos, viviendo millones de aventuras más. Gracias por regalarme a nuestras pequeñas, por ser tan generoso, eres un ser de luz. Te quiero infinito y deseando que llegue el 16 de septiembre” ha expresado Fran Antón desde su cuenta. Y es que en este sentido, ha dado las gracias por Jimena y Abril, hijas de Kiko Hernández que ahora llevan también el apellido de su pareja.

Ante esta muestra de afecto Kiko ha respondido con un mensaje de lo más sentido: “Y lo que nos queda... y lo que viene... te amo... conocí el amor contigo y como dice la canción... Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo why su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte why la tristeza”.

Fran Antón felicita el cumpleaños a Kiko Hernández Instagram

La pareja está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel emocional como a nivel laboral. Una familia que se consolida todavía más y que se reafirma en su historia de amor. Y es que esta historia, al menos de cara a la esfera pública, se anunció al mundo semanas antes de que ‘Sálvame’, programa del televisivo, dijera adiós a su audiencia. En aquel momento Kiko Hernández regaló unas palabras muy liberadoras en las que mostraba todo el aprecio y amor que sentía por Fran Antón: “Ha llegado el momento de contar la verdad y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre para mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo, y esa persona se llama Fran Antón”.